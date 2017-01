El Unicaja tira el liderato de la Eurocup en un lamentable segundo tiempo

El Unicaja le entregó en bandeja el liderato de su grupo de Top 16 de la Eurocup al Valencia Básket tras un lamentable segundo tiempo, en el que los malagueños sólo convirtieron 22 puntos: 70-78. Tras un primer tiempo con un gran acierto exterior (9 de 11 en triples), el equipo malagueño se desinfló, se vino abajo, se hizo trizas. Tardó un mundo en volver a anotar en el tercer parcial, Joan Plaza no paró el partido, no supo mover sus piezas y el Valencia se subió a las barbas. Apretó en defensa y el Unicaja se asfixió. No pudo ni quiso jugar por dentro y sus lanzamientos se estrellaron en su propia impotencia. Ni Fogg ni Nedovic resolvieron el embrollo. Y con Alberto Díaz y Waczynski en en banquillo, el equipo se desmoronó, dejó de pelear, perdió la guerra por el rebote, y el Valencia lo aprovechó para asaltar el Palacio ante una afición que no dejó de animar pero que finalizó desencantada.



Así lo hemos contado



Cuarto 1

Gran salida a pista del Unicaja, que obliga a pedir tiempo a Pedro Martínez: 10-2 el Unicaja a 7:21. NDiaye pone en pie el Carpena con un tapón brutal, tras un dos más uno de Jeff Brooks: 13-4. No ve aro Valencia, con sólo 4 puntos tras cinco minutos y una gran actividad defensiva del equipo malagueño. Kravtsov rompe la racha con un trio libre. Plaza introduce el primer cambio, sentando a Alberto, genial en sus 5 minutos, para dar entrada a Kyle Fogg. El americano pierde un balón y propicia la cansta de Will Thomas. Segundo triple de Waczynsiki y dos más uno para Jamar Smith. Al Unicaja le sale todo ante el Valencia: 20-9, a 3:08. Primer triple taronja, para Sastre: 20-12. Pero el Unicaja está muy serio y Smith responde con otro: 23-12. Pero Joan Sastre demuestra que atraviesa un gran momento y, con 5 puntos consecutivos, pone el 23-17. Sastre empaña un magnfífico primer cuarto cajista. Y dos más tras robo a Jamar Smith: 23-19.



Cuarto 2

Dani Díez anota de tres, pero el Valencia ya está metido en el partido y hace mucho daño con triples de Dubljevic y Thomas: 28-27. El Unicaja se acuerda que tiene un pívot y trata de que Musli ayude en la anotación. El serbio responde con dos canastas consecutivas y Suárez también se apunta: 38-33. Alberto roba un balón, pero se cuela en la bandeja. Quien no perdona es Sato, con un triple: 38-36. Tiempo muerto de TV, a 4:03, con ese marcador. Susto con NDiaye que recibe un golpe en el rostro y tiene que marcharse directo al vestuario. Nuevo arreón verde, con canasta de Alberto, triple de Smith y robo entre Alberto y Suárez: 43-36, a 2:21. Festival de Alberto, ahora con un pase precioso a Musli. Vuelve el Unicaja a marcharse en el marcador: 45-36. Pero otra vez responde Valencia, con canasta de Diot y triple de Sato. Pero Jamar Smith pesca otro triple, anota su punto 17 en el encuentro y deja el partido en 48-41 al descanso.

Cuarto 3

No comienza bien el Unicaja el tercer cuarto, permitiendo anotar a Valencia: 48-47. Tres minutos sin ver aro el Unicaja y segunda falta para Musli. El Valencia se pone por delante por primera vez en el partido tras un mate de Will Thomas: 48-49. Plaza mueve el banquillo y entran Fogg y Nedovic, pero el Unicaja es una máquina de perder balones. Tarda 4:53 minutos en pedir tiempo muerto, tras un durísimo parcial de 0-11. Y a la vuelta, Nedovic pierde otro balón más. Luego, Waczynski falla una bandeja. El Unicaja es otro diferente al del primer tiempo. Cuatro faltas Unicaja y cero el Valencia, tras 6 minutos. Sigue sin ver aro el Unicaja. A 3:·34, Waczynski rompe el maleficio, con un triple: 51-54. Primeros minutos para Lafayette, que entra por Fogg, en busca de un cambio de ritmo en el timón de juego del equipo. Thomas no perdona, con otro triple Y el polaco Waczynski trata de mantener al equipo con vida: 54-57. Grandes minutos de Thomas y también de Kravtsov, que además machaca con rabia el aro verde: 54-61. Plaza trata de jugar con pequeños y quita a su pívots. Suárez falla un tiro libre, noticia. El Unicaja está muy fuera de partido, perdiendo incluso la guerra por el rebote. Hasta tres opciones de tiro tiene Valencia en la misma jugada y Diot no lo perdona, para poner la máxima: 55-65. Otro triple, para Sato. Ridículo tercer cuarto del Unicaja, con un parcial de 9-27 para perder 57-68.

Cuarto 4

El Unicaja malgasta tres ataques para acercarse. Técnica a Plaza, que reclama una zona muy clara valenciana. Roba Lafayette, y el Carpena se lo quiere creer: 61-69. Entra en bonus el Valencia, con 6 minutos por disputarse. Musli acerca al Unicaja desde la personal: 63-69, a 5:41. Tiene Fogg hasta dos canastas "cómodas" para acercarse, pero no entran. Tiempo muerto a 2:46 del final, con 66-71. Vuelve a fallar el siguiente ataque el Unicaja, pero Valencia no está tampoco para alegrías: 3 puntos en 8 minutos para ellos. Tiempo muerto Valencia: 66-71 a 2:02. Rompe la racha Dubljevic y responde Nedovic: 68-73. San Emeterio sentencia: 68-75, a 1:07. Y poco más... Sin ideas y 70-78.