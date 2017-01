El club dará el alta hoy a Omic en la ACB

Alen Omic debutará el domingo en Zaragoza con el Unicaja. El pívot esloveno será dado de alta hoy por el club en la Liga Endesa en detrimento -salvo sorpresa- de Hamady NDiaye, al que se le busca destino para que concluya la temporada en otro equipo. Su debut en la Eurocup será la próxima semana en Valencia, ya que arranca la segunda vuelta del Top 16 y se abre el plazo para inscribir nuevos jugadores también en Europa.

Alen Omic, mientras espera su puesta de largo con la casaca verde, fue presentado ayer en el Martín Carpena como refuerzo invernal del Unicaja. El internacional balcánico, cedido por el Efes turco hasta el próximo 30 de junio, se comprometió con el Unicaja el domingo pasado, llegó a la capital costasoleña el lunes, pasó reconocimiento médico esa misma tarde y se ha entrenado con el resto de sus compañeros desde entonces a la espera de que llegue la cita dominical en la capital aragonesa.

Omic se mostró ayer feliz por su fichaje por el equipo verde y también ilusionado y ambicioso ante los retos que están por venir. «Tengo contrato con el Anadolu Efes hasta 2018. Después de eso, veremos qué hago. Vengo a Málaga para jugar más minutos. Mi objetivo es ir a la NBA si juego excelente aquí» afirmó.

El center esloveno de 2.16 y 24 años tiene claro lo que puede aportar. «Estoy aquí para ayudar a este equipo, conozco muy bien la Liga y vengo a dar todo por mi nuevo equipo. Me gusta Málaga, es una gran ciudad. Juegue tres o 30 minutos mi idea es darlo todo».

El balcánico también dejó claro que se ve compatible con Dejan Musli, su compañero de posición. «Lo conozco muy bien. Es un buen jugador, daremos el máximo. Queremos llegar lejos. Haremos una buena pareja interior», aseguró.

Omic desveló que preguntó a dos exjugadores cajistas de su confianza sobre la posibilidad de fichar por el equipo verde. «Jayson Granger y Zoran Dragic me dijeron que es un muy buena ciudad y muy buen club. Hablé sobre entrenamientos, staff, entrenador... Ambos me dijeron que todo es muy bueno. Jayson me dijo que aquí iba a entrenar más duro», afirmó Omic

El nuevo jugador verde explicó por qué no ha podido destacar en el Efes: «Jugué muy bien en el Herbalife Gran Canaria la temporada pasada. Después firmé un contrato muy rápido en Efes porque Perasovic me llamó. No lo pensé mucho. En 24 horas firmé con el Efes. Después, estuve dos meses en la selección nacional de mi país. Mis primeros partidos en Liga turca fueron muy buenos, pero cuando empezó la Euroliga mis minutos fueron menos de los que merecía», aseguró el ya nuevo jugador del Unicaja.