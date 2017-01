Plaza: "La gran diferencia ha sido que hemos jugado gran cantidad de balones al interior"

Joan Plaza se mostró muy satisfecho por el triunfo en Zaragoza, "una cancha que ha sido dura" para el Unicaja en los últimos años, destacó el técnico, que se mostró "satisfecho" por la victoria, la imagen y la dinámica. "Nos satisface ganar, estoy satisfecho, porque en el nivel de merecimientos hemos merecido ganar. Sabíamos que iba a haber contactos y dureza, que nadie iba a echar al otro del campo. Hemos sido serios, a pesar de las pérdidas por violaciones, hemos renunciado a ataques alocados. El equipo ha estado equilibrado en todo momento. Hemos sido capaces de reducir el rendimiento de jugadores principales de ellos, sobre todo de los bases, parando a Bellas, que es el alma máter del equipo. Contento por comenzar bien la segunda vuelta. Hemos sido más sobrios, hemos dado menos espectáculo", dijo.

"Comenzamos el tercer cuarto con una intencionada, pero hemos jugado bien dentro-fuera. La gran diferencia ha sido que hemos jugado gran cantidad de balones al interior, a diferencia de otros días. Dejan ha sido muy vertical. Los exteriores tuvieron más espacios para tirar. Hemos de ser capaces de jugar más largo, incluso a perder balones sobre la bocina. Estoy contento por lo visto. Musli ha de ir adquiriendo la madurez. Los pívots ven fácil recibir y jugar. Estoy contento por la dirección del partido, por los "uno" y los "dos". El hábitat natural del Musli es el centro de la zona y los demás han entendido que cuantos más balones pasen por dentro, más liberados estarán los de fuera. La raza humana es así, nada más llegar Omic, Dejan ha incrementado su actividad defensiva y ofensiva. Omic nos ha dado en la segunda parte más dureza e intensidad en defensa, aún tardará un par de semanas", dijo sobre el gran partido de Musli.

Sobre el percande entre Norel y Omic, en el que el holandés se dobló el tobillo al caer sobre el esloveno, en una jugada sin ninguna intención de maldad, dijo: "Creo que es de un problema que hubo el año pasado. No hubo una acción punible. Lo quiero mucho, le he querido fichar más de una vez. La raza humana es así. El año pasado tuvieron una disputa, hubo algo entre los dos. Me anticiparon algo", finalizó.