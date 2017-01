Plaza: "Nos hemos diluido, no hubo partido"

Joan Plaza explicó esta noche en Valencia, tras caer contra el equipo local en la Eurocup y quedarse sin opciones de ser ya campeón de grupo, que el equipo no estuvo a su nivel ante la "defensa agresiva" del Valencia y que espera mejorar para acceder a la siguiente fase. "Creo que no ha habido partido, a pesar de que hemos tenido una muy buena puesta en escena, como pasó en Málaga, pero cuando ellos han subido el pistón defensivo nos hemos diluido", señaló Plaza, que lamentó que el equipo no supiera mantener la intensidad en los dos aros.

"Hemos defendido como estábamos atacando, con malos porcentajes por fuera y no siendo capaces de jugar contra su agresividad dentro de la zona, y a pesar de que hemos hecho la misma cantidad de tiros de campo, ellos lo han hecho con un mayor porcentaje y elevando un nivel físico que nos ha sacado del partido. Hemos regalado 21 puntos de contraataque, que viene a ser casi la diferencia del marcador. Muchos por balones perdidos y por su agresividad, sus líneas de pase y el contacto, y hemos ido por detrás. No hemos sellado el rebote defensivo. El cúmulo de estas circunstancias han hecho el resultado que ha sido. Felicitar a Valencia y esperamos ser capaces de poder acompañarles en la siguiente fase y jugar mejor de aquí en adelante contra defensas de este nivel".

Reiteró que el equipo necesita, en este tipo de partidos, "hacer cuatro cuartos de nivel", y explicó que ganando la próxima semana en casa al Alba Berlín, el equipo estará clasificado. "Si no me equivoco, ganando el miércoles estamos clasificados, aunque perdiéramos por 50.000 en Cedevita. Pero puede ser que haya alguna cuestión que se me escape. Lo que depende de nosotros es jugar mejor de lo que hemos hecho".

No es cierta la afirmación de Plaza. Al menos, no completamente. El Unicaja, para que sus cuentas sí cuadren, necesita ganar al Alba en el Carpena y que el Cedevita Zagreb pierda en su visita a Valencia. Si los croatas ganan en La Fuente de San Luis se la jugarían en la última jornada contra el equipo malagueño.