Ambiente crispado para recibir el domingo al Montakit Fuenlabrada

La afición, muy enfadada con el equipo tras lo de La Fonteta

Los nuevos tiempos que corren, los del Twitter, el Facebook o el Instagram, permiten conocer casi al segundo el estado de ánimo de las personas y/o los colectivos. Las redes sociales muestran en un solo click qué piensa y cómo respira el personal sobre cualquier acontecimiento. Que la afición del Unicaja está enfadada con su equipo es irrefutable. No admite ninguna discusión. No hay nada más que darse un paseo por los foros o por internet para confirmar un hecho: la «marea verde» ha agotado su paciencia. Está harta de que otra temporada más los resultados no sean los esperados y que el equipo no responda a las expectativas creadas el pasado verano, en el que hubo muchos cambios de «cromos», pero que no han mejorado mucho -en ocasiones, nada- la plantilla que había la temporada anterior.

La contundente derrota del miércoles contra el Valencia Basket en partido correspondiente al Top 16 de la Eurocup ha sido la gota que ha colmado el vaso y que va a provocar un ambiente muy crispado en los prolegómenos del Unicaja-Montakit Fuenlabrada del próximo domingo, a las 12.30 horas, en el Martín Carpena. Dos nombres propios son los que centran las críticas. oliver Lafayette y Joan Plaza.

El equipo regresó ayer de Valencia y la plantilla tuvo una sesión de vídeo en la que se analizó todo lo vivido la tarde-noche anterior en La Fonteta. El coach está muy enfadado con la imagen dada por el equipo y los jugadores saben que ante el «Fuenla» están obligados a «reconquistar» el favor de una afición que mayoritariamente llegará enfadada con el equipo al Carpena la matinal del domingo.

Habrá que ver cómo se recibe al equipo en la presentación de pasado mañana. A los jugadores, en general, y a Joan Plaza, en particular, que en los últimos partidos ha escuchado algunos pitos de la grada y cuya popularidad entre la afición se ha diluido casi por completo en las últimas semanas. Seguro que el coach tendrá este domingo uno de sus partidos más difíciles en Málaga desde que es el «jefe» del banquillo cajista.

El Unicaja tiene ahora dos partidos seguidos en Málaga. El del domingo ante el «Fuenla» y el del miércoles que viene, absolutamente clave para la suerte de la Eurocup, ante el Alba Berlín del Top 16.