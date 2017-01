El perro tiene hambre

Shaquille O´Neal es historia del baloncesto por muchos motivos. Su calidad como jugador era innegable. Su dominio de la pintura fue total en su época. Su ingenio y visión como comentarista y su capacidad para reírse de sí mismo lo demuestra semanalmente en la televisión americana TNT. Como previo de ello durante toda su carrera nos dejó múltiples frases que, más allá de la forma, dejaban un mensaje muy claro y nítido. Durante la temporada 2003-04 los roces con Kobe Bryant en Los Ángeles Lakers fueron constantes por el protagonismo que cada uno debía tener en el equipo. Un enfrentamiento que acabó ganado Kobe y que propició la salida de O´Neal rumbo a Miami.

En uno de los episodios más agrios de esa polémica, Shaquille hizo unas declaraciones que se hicieron famosas: «El gran perro debe comer, por lo que se le debe dar comida. No puedo esperar las sobras para alimentar al gran perro». En Miami lo tuvieron claro, alimentaron al «perro» y dos años después ganaron el anillo.

El Unicaja posee en este momento a dos de los «grandes perros» más dominantes de la competición, Dejan Musli y Alen Omic. Sólo hay que acudir a los números de la pasada temporada para ver que ellos dos junto a Bourousis, que ya no está, y Tomic dominaron la temporada. Sin embargo el equipo parece enquistado en una idea que hasta el momento no está dando su fruto, el correr y tirar. El tiro exterior por encima de todo. La filosofía en sí no es mala, sólo hay que ver a los actuales Golden State Warriors para darse cuenta de que es posible jugar así y ganar, pero con matices.

Si no tienes un «plan B», la idea es una ocurrencia. Unicaja se parece mucho a los Warriors, pero no a los de ahora, a los campeones, sino a aquellos de finales de los 80 que se ganaron el apodo de «Run TMC» en honor a las iniciales de sus tres estrellas: Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin, e inspirado en el grupo de rap «Run D.M.C.». Con Don Nelson en el banquillo era un equipo que perdió más de lo que ganó, aunque dejó grandísimos partidos, y que duró poco. Básicamente dos años.

El Unicaja ahora mismo está más en esa línea o en la de la primera selección de Estonia o las antiguas de Nueva Zelanda o Corea del sur, fiando toda su suerte al tiro exterior y sin una dirección en pista clara, con una gran diferencia: aquellos equipos no tenían su «gran perro». Manute Bol, Uwe Blab y Alton Lister eran los pívots de aquel equipo californiano.

La suerte del equipo está en manos de su entrenador. Todavía hay tiempo para variar la tendencia y aprovechar de verdad el juego interior del equipo y restar un poco de protagonismo a la batería exterior. Una batería exterior que sería más fuerte y tendría más opciones de jugar con un juego interior más reforzado.

Hace unas jornadas, Joan Plaza aseguro: «Se acabó, hasta ahora teníamos distintos titulares, jugábamos con los minutos muy repartidos... pero se acabó. Si hay que jugar con ocho, lo haremos». La solución la ha dado el mismo entrenador: Alberto Díaz titular, más tiros para la dupla Musli–Omic y menos para los exteriores. O se corrige el rumbo o el verde de Unicaja se tornara en el blanco y dorado de los Warriors de la era «RUN TMC». Suerte?