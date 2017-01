Joan Plaza: "La afición tiene que ver si ayuda con sus pitos"

Joan Plaza no se mostró preocupado por los pitos que recibió en los prolegómenos del partido de parte de la afición cajista, que antes lo idolatraba y que ahora ha perdido la confianza en el catalán. «La gente tiene que ver si ayuda con sus pitos. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y es respetable. A mí no me va a condicionar mi manera de trabajar. Me dejo la vida cuando me ovacionan o cuando me silban. Soy consciente de mis limitaciones y lo único que quiero es sacar lo mejor del equipo. Pero el público es libre y hace lo que crea. Esto no era el ´UniPlaza´ hace unos meses ni deja de serlo. Soy una persona que trabaja al cien por cien. Hay equipos que llevan por ahora 19 jugadores en su plantel. Nosotros trabajamos de otra manera», afirmó el catalán.

Respecto al partido, Plaza se mostró satisfecho por la victoria. «Ganar a Fuenlabrada no es fácil, llevaban una buena dinámica. La hemos merecido. Estoy satisfecho por el esfuerzo de los jugadores y por llevar a cabo el plan del partido previsto. Ha habido buen equilibrio de tiros interiores y exteriores y una buena defensa colectiva».

El técnico cajista reconoció que era un partido importante tras lo acontecido en La Fonteta el miércoles pasado. «Hay derrotas que dan más energía. Nadie está contento con la del otro día en Valencia. No fue la imagen que queremos dar. El equipo lleva tres victorias seguidas en ACB. Es una buena racha, excepto esa «bestia negra» que ahora mismo es el Valencia para nosotros, al que esperemos encontrarnos más adelante».

Respecto al recién incorporado Alen Omic, el entrenador cajista piensa que la adaptación del pívot esloveno va a buen ritmo. «Omic necesita tiempo para adaptarse a nuestro juego. En el Efes casi no jugaba y aquí lo buscamos y juega 18 minutos. Tiene que readaptarse también a las exigencias del arbitraje ACB. Estoy contento con su proceso de mejora», aseveró.