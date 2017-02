Plaza: "El equipo tiene hechuras de hacer algo bonito"

El Unicaja ha dado un paso al frente al ganar al Alba Berlín y meterse en el Top 8 de la Eurocup y Joan Plaza admitió sentirse satisfecho por el trabajo y porque, insistió una vez más, ve al equipo en una buena dinámica para "hacer algo bonito". "Cuando llega el mes de febrero, el tiempo de la Copa del Rey, todo el mundo ha de salir de la zona de confort y ha de plasmar lo que has hecho durante el año. Y la mejor forma de plasmarla es dando un plus. Ahora se gana más en los entrenos que en los partidos", resumió Plaza, que ahora jugará contra Herbalife Gran Canaria, Cedevita, Real Madrid, Copa del Rey y play off de la Eurocup, ante un rival aún por definir, que saldrá del Bayern Múnich-Khimki.

"Hace ya bastante semanas que no dejo de tener buenas sensaciones. El equipo tiene hechuras de hacer algo bonito, no sé cómo cuantificarlo, pero podemos hacer algo bonito. El equipo está encontrando su camino. El vaso se puede ver de una manera u otra. El equipo, lo que me transmite, es que desde el 101 que nos metió el Madrid en la primera jornada, ha sido capaz de bajar 25 puntos en defensa. Nos acercamos a un equipo que, como otros años, nos meten unos 76 puntos de media y eso, con tanto talento en las manos, ya es algo. Los jugadores son más solidarios defensivamente. Estar cerca de todas las semifinales sería bonito. No os digo ya jugar finales... Sería genial vivir estas opciones", prosiguió el entrenador, que quiere dejar a un lado ya los recibimientos hostiles que recibe en los últimos partidos.



"Sobre eso" (la pitada). Quien crea que yo he cambiado. Yo valoro estar donde estoy. Lo doy todo, al cien por cien. Puedo volver a Madrid, Sevilla, Kaunas o Badalona, y me dejo la vida en cada entreno y en cada partido. Puedo gestionar mejor o peor las cosas. Yo me entrego hasta no sabéis qué nivel, mi salud queda en un segundo plano. Quiero mejorar a mis jugadores y ayudantes, que el club tenga más estabilidad. Me dejo la piel cada santo día. Ni antes cuando era lo contrario yo me vine arriba ni ahora lo contrario. Vivo el aquí y el ahora, al 100 por 100. Me voy a la cama tranquilo. Quiero mucho a Málaga y eso no lo olvidaré, que la gente haga lo más adecuado", quiso zanjar.

Plaza valora que el Unicaja está cumpliendo todos los objetivos marcados para esta temporada. "Es evidente que cuando vas superando obstáculos estás en la vía de los objetivos y de las cosas que pretendes. El Alba no es fácil de ganar, por su defensa de riesgo genera pérdidas de balón y te genera ansiedad. Y más en la tesitura que te da el saber que si ganas estás clasificado. No jugamos con la naturalidad. Los porcentajes de tres, dos y uno son mejores, también rebotes. La victoria es merecida. Avanzamos y crecemos. Algunos han de acostumbrarse a este nivel. Ahora son ya eliminatorias. Va a ser difícil, estar duros. Estamos creciendo en la línea adecuada. Tras la Copa hay una semana para preparar el play off contra quien sea. Estoy satisfecho", señaló.

¿Bayern Múnich o Khimki? Se le cuestionó al entrenador del Unicaja por sus preferencias a la hora del rival, y él no quiso entrar en este tema y lo zanjó diciendo que lo que quiere es "llegar sin lesionados". "Lo que quiereo es llegar sin lesionados, con buenas sensaciones, tras los partidos de Herbalfie, Madrid y Copa. Los dos equipos tienen un nivel de peligrosidad distinto. Zirbes es un fichaje que a ellos les sube las prestaciones (Bayern). Son dos equipos muy complejos. Intentar que el equipo llegue allí en las mejores condiciones posibles".