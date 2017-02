Con un ojo en Zagreb y el otro en Moscú

El Unicaja acaba el Top 16 de la Eurocup mañana en Zagreb, ante el Cedevita (19.00 horas), aunque su futuro continental se estará jugando en Rusia. De hecho, cuando arranque el encuentro en la capital croata, el Khimki-Bayern Múnich estará entrando ya en la recta final. Y es que de ese encuentro en Moscú (17.30 horas) dependerá el futuro cajista en los cuartos de final de la segunda competición continental.

La suerte está echada ya. El Unicaja va a finalizar en la segunda plaza del Grupo H, por detrás del invicto -hasta ahora- Valencia Basket. Es, eso sí, importante ganar mañana en Zagreb. A priori no hay nada en juego, ya que el Unicaja no puede ser ya, por cuestiones matemáticas, campeón de grupo. Y tampoco puede bajar ya de su segunda plaza, la que da acceso al Top 8 continental. Pero no está de más recordar que todos los triunfos en esta fase cuentan a la hora del factor pista en las próximas rondas. Es cierto que para los cuartos de final, el Unicaja ya lo tiene perdido. Pero quizá para semifinales sí pueda servir.

Mientras llegan ese deseadísimo penúltimo escalón de la Eurocup, el Unicaja jugará mañana en Zagreb con un ojo en Moscú. Porque a las 17.30 horas arranca el Khimki-Bayern Múnich. Y el Unicaja ya sabe que se medirá contra el campeón de ese grupo. ¿Quién será su rival? Pues, a priori, el Bayern de Djordjevic tiene todas las papeletas. Los alemanes ganaron a los rusos en la primera vuelta de este Top 16 por un contundente 90-74. O sea que les basta con perder por menos de esa renta. E incluso por esos 16 puntos exactos de diferencia. En caso de empate en el average particular, la Eurocup pasa directamente al general y ahí el Bayern suma ahora +49 y el Khimki sólo tiene +10.

Dicho esto, tampoco sería descabellado ver una remontada del equipo de Dusko Ivanovic. Su estrella, Alexey Sheved, está atravesando su mejor momento desde que dejó la NBA y se enroló al proyecto del Khimki. Y las piezas comienzan a encajarle, con el excajista Earl Rowland jugando a un gran nivel y otros dos jugadores que estuvieron en la órbita verde en un buen momento, como Robbie Hummel y Marko Todorovic.

El campeón se medirá al Unicaja en una serie al mejor de tres partidos, que arrancará el 28 de febrero o el 1 de marzo en la pista de Bayern o Khimki y que vivirá su segundo choque, en el Martín Carpena, el 2 ó 3 de marzo. Si hiciera falta un tercer encuentro se disputaría en la pista del rival del Unicaja el miércoles 8 de marzo.

Pero lo primero es lo primero. El Unicaja se mide mañana al Cedevita. El equipo de Veljko Mrsic ganó este fin de semana en su visita al Mornar por 74-79 en la Liga Adriática, con su pareja de bases americanos a un gran nivel. Boatright convirtió 19 puntos y 27 de valoración y James se quedó en 12.

Joan Plaza podrá llevarse a Zagreb a toda su plantilla, ya que no hay lesionados en la plantilla. El equipo regresó de Las Palmas el domingo al mediodía y tuvo la tarde de descanso. Ayer lunes regresó a los entrenamientos, al igual que hoy, antes de viajar a las 16.0oh.