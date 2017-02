Plaza: "Estamos entre el 80 y 90% de nuestro potencial"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, repasó esta mañana, antes de entrenar y viajar a Zagreb para medirse al Cedevita, la actualidad del equipo y avanzó que el equipo se siente poderoso cuando juega al límite, pero vulnerable si baja el listón, y calibró entre un "80 ó 90%" el potencial actual de su plantilla. "Mostramos momentos en los que no somos capaces de cerrar partidos o no nos mostramos lo suficientemente expertos en controlar algunos de los errores que podamos cometer. Y a veces tenemos momentos de lucidez y talento total que nos hacen ser poderosos y capaces de ganar a cualquiera. Estamos al 80 ó 90%. Pero nos encontramos débiles al 70% y pensamos que al 100% podemos ganar a cualquiera de Europa. Esa horquilla de ese 30% es la que hemos de delimitar. Somos así de fuertes o de frágiles", explicó Plaza.

El equipo está cumpliendo objetivos, pero Plaza está lejos de su mejor nivel de popularidad, aunque él se siente "fuerte" y convencido de su trabajo y su proyecto. "Estoy absolutamente fuerte, convencido y deseoso de hacer las cosas bien. El público puede decir lo que quiera y está en su derecho. El equipo puede hacer cosas diferentes y buenas. Creo que hay nivel de entrenamiento para que puedan suceder o nos quedemos cerca de que sucedan. El público y el entorno pueden decir lo que sea. Que cada uno haga lo que crea conveniente y explique las cosas. Creo que van a pasar cosas interesantes. La soledad del entrenador, que está muy mitificada, pero que es una realidad. Valoro mucho donde estoy. No me he subido a la parra cuando hemos ganado ni me he venido abajo cuando se discrepa. Soy mejor ahora que hace un año y mucho más que hace diez. Me entrego al cien por cien. Estoy abierto a cualquier sugerencia de entrenadores, jugadores y cualquiera que me pueda aportar", dijo.

El Unicaja afronta, sin solución de continuidad, el momento más importante de la temporada. Mañana visita al Cedevita, el domingo recibe al Madrid y después encara la Copa del Rey y disputará el play off de cuartos de final de la Eurocup. "Nuestro discurso es el de salir mejores de cada cancha en la que jugamos y eso a veces lo logras y otras no. Te vas con la cabeza entre las piernas y tristes si no lo logras. Nuestro deseo en cada entrenamiento y partidos es siempre ser competitivos y mejores, aprender de nuestros errores para ir acumulando bagaje de cara a las grandes batallas. No ha lugar que nadie plantee esta salida como un partido intrascendente. Nos pone en una alta exigencia ante los envites que vienen, que algunos serán ya cara y cruz, lógicamente. Es un gran partido, contra un rival muy completo, muy rico tácticamente, que hace muchas cosas en defensa. Si hablamos de Real Madrid o Barcelona, que serán nuestros rivales de las próximas semanas, serán pruebas que hemos de superar rebatiéndolo a gran nivel ahora. El equipo está entrenado desde hace muchos meses, algunos desde hace años, para salir de allí mejores. Y si ganamos, pues mucho mejor. La cuestión es dar una forma definitiva antes de las grandes batallas", prosiguió el catalán.

Plaza habló sobre el rival de mañana, el Cedevita: "Tiene jugadores de mucho talento individual, que podrían estar en equipos de Euroliga, ganaron muy fácilmente a Alba Berlín y Valencia sufrió mucho para ganarles. No va a ser un rival nada fácil y en esta línea de querer jugar contra los mejores vamos a ganar. Es un buen partido para que algunos jugadores que juegan menos puedan jugar más. Hay ventanas y ventanas, hay olas que los jugadores han de coger, subirse para ser capaces de estar en su máximo nivel de competitividad. No vamos a hacer pruebas a nivel táctico e intentaremos limitar las lagunas que se nos dan en los partidos. Sabemos que si no minimizamos las lagunas ante los grandísimos equipos que tendremos pronto no habrá nada que hacer".

Sobre la idoneidad o la preferencia entre Bayern Múnich o Khimki Moscú para el Top 8, el técnico prefirió mirarse "el ombligo" y pensar menos en el rival. El Khimki recibe al Bayern y ha de ganar por 17 puntos para ser primero y medirse al Unicaja, si no será el equipo alemán el rival verde. Sobre el viaje a uno otro sitio, Plaza dijo: "A Moscú vas directo y a Múnich debes hacer escala. A estas alturas de temporada, nos juntaremos casi con cuatro partidos esa semana. Pero lo ideal es mirarnos nuestro ombligo, llegar ahí lo mejor posible y prescindir del rival. La diferencia para Bayern es muy amplia para que se dé la sorpresa, pero tampoco sería la primera vez que se da. Con quien nos toque nos enfrentaremos".

También habló sobre Alen Omic, su última incorporación. "A Omic aún le falta. Viene de jugar poco, ha tenido una intervención escasa en partidos y entrenamientos. Y le falta dos o tres semanas siendo generosos de completa adaptación. Vamos a tratar de sacar provecho de él. Aquí tiene una importancia muy importante, nos da cosas muy distintas a Dejan, pero se ve en los entrenamientos en los que se ve que no estamos ensamblados. No está aún de una forma regular con el equipo".