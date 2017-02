Plaza: "El Bayern es completamente favorito"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, ha analizado la derrota de su equipo ayer en Zagreb ante Cedevita y ha asegurado que salieron al parqué demasiado confiados. «Al margen de algunos problemas físicos que hemos tenido como el de Waczynski, además de fallar tiros cómodos, el bajo porcentaje de dos y doblarles en pérdidas, tengo la sensación que el partido lo hemos perdido antes de salir. Hemos pensado que podíamos jugar por debajo del nivel porque ellos no tenían el roster completo y hasta que no nos hemos visto por debajo en el marcador no hemos reaccionado», ha comentado tras el duelo.



Por otro lado, ha valorado al Bayern, rival en cuartos de final y al que considera «muy favorito» para pasar la eliminatoria. «Es un rival que ahora mismo nos ha ganado los dos partidos, que parten como favoritos completamente, que ha ganado de 20 al Khimki y que nos va a exigir el máximo si queremos tener alguna posibilidad de ganar. No podemos tener los dientes de sierra de hoy o de algunos días ni la falta de intensidad».