Unicaja-Bayern Múnich, ya hay cruce en el Top 8 de la Eurocup

El Unicaja ya tiene rival para el Top 8 de la Eurocup. Es el Bayern Múnich. El equipo alemán, con el que ya se enfrentó el equipo malagueño en la Fase Regular, volverá a cruzarse en el destino del cuadro malagueño. No fue demasiado bien en la fase de grupos de la Eurocup, ya que el Bayern ganó los dos partidos. Primero en Málaga, por 62-74. Y luego en Múnich, por 72-69.

El Bayern ha finalizado campeón de su grupo. Sólo podía robarle el puesto el Khimki Moscú, pero los moscovitas, adiestrados por Dusko Ivanovic, no han estado a la altura. Debían remontar los 16 puntos por los que el Bayern ganó en Alemania, pero no fueron capaces. El partido llegó a la prórroga (72-72), y la normativa de la Eurocup dice los averages ya no cuentan en las prórrogas. Así que es el Bayern, que luego ganó fácil en el tiempo extra, es el rival del Unicaja.