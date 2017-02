Bayern: Físico, baloncesto y fe

Djordjevic tiene un equipo mucho más físico y la ventaja de pista en el play off a 3 citas.

El Unicaja ya tiene rival para el Top 8 de la Eurocup. Es el Bayern Múnich. El equipo alemán, con el que ya se enfrentó el conjunto malagueño en la Fase Regular, volverá a cruzarse en el destino del cuadro verde. No fue demasiado bien en la Fase de Grupos de la Eurocup, ya que el Bayern ganó los dos partidos. Primero en Málaga, por 62-74. Y luego en Múnich, por 72-69.

El Bayern ha finalizado campeón de su grupo y, además, invicto. Sólo podía robarle el puesto el Khimki Moscú, pero los moscovitas, adiestrados por Dusko Ivanovic, no estuvieron a la altura. Debían remontar los 16 puntos por los que el Bayern ganó en Alemania, pero no fueron capaces. El partido llegó a la prórroga (72-72). Y luego ganó fácil en el tiempo extra: 74-96. Era lo previsible.

Alekandar Djordjevic llegó este verano, ya casi en otoño. El serbio sustituyó a su compatriota Svetislav Pesic. El exbase aterrizó tardísimo, tras llevar a la selección nacional plavi a la plata olímpica en Río de Janeiro. Y tardó unos meses en aunar los hilos y los cabos de su equipo. Le fue suficiente para ganar dos veces al Unicaja. Y ahora ha emprendido un camino inexpugnable, que le hacen ser un rival muy duro, muy complicado.

El Top 8 se celebrará en un play off a tres partidos, con desventaja de campo para el Unicaja, que sólo pudo ser segundo del Grupo H, por detrás del Valencia. El primer encuentro se jugará en Múnich, el 28 de febrero o 1 de marzo, eso está por ver, aunque todo apunta a que será el martes, día 28. Dependiendo de si es martes o miércoles, el Unicaja recibirá al Bayern el 2 ó 3 de marzo. Lo lógico es que sea el día 2. Si fuera necesario un tercer encuentro, el Unicaja debería volver a Múnich, el miércoles 8 de marzo.

El Bayern es, sin paños calientes, el gran favorito. Podemos llevarnos por ese optimismo tan malagueño y andaluz..., apelar a la épica y esperar que el Unicaja, que todavía no ha sido capaz de hacer dos cuartos consecutivos al más alto nivel, sea capaz de hacer dos partidos completos. Y hasta tres... Ellos son mejores a día de hoy. Llegan más frescos y animados en lo mental. Tienen un entrenador más «en forma», más baloncesto y mucho más físico. Ojo a esto último. La diferencia física entre los dos equipos es brutal.

En los dos duelos ya resultó decisivo. Especialmente, porque Djordjevic, consciente de la dependencia exterior del Unicaja, cerró mucho sus defensas. En el Carpena invitó una y otra vez a los triplistas verdes a que lanzaran. El Unicaja acabó tirando más de tres (34) que de dos (30). Porque, entre otras cosas, cuando trató de penetrar se encontró una actividad física brutal y una maraña de brazos que impidió al Unicaja sentirse cómodo. Y, cuando fue necesario, acudió al remedio de las faltas, para trabar el juego, consciente de que eso desgasta al Unicaja. Hasta 30 hizo el Bayern.

Será un factor determinante el tema físico. Porque sus «cuatro» son realmente grandes (Maxi Kleber o Danilo Barthel) mientras que los ala-pívots malagueños son dos aleros reconvertidos a ala-pívots, como Suárez y Brooks. Ninguno de los dos, además, atraviesa su mejor momento. El madrileño siempre está, pero sin la brillantez extraordinaria del primer tramo. Y a Brooks se le espera. Y ya estamos en febrero.

Djordjevic perdió a Alex Renfroe, que se marchó al FC Barcelona, pero no le importó porque justo a finales de octubre había cerrado el fichaje de uno de los jugadores más estéticos y finalizadores de la Eurocup, el americano Nick Johnson. El combo es un peligro, por su tiro en estático y movimiento. Y su gran talento.

Y en la pintura se ha permitido el lujo de ceder al checo Balvin. El mismo jugador por el que peleó y suspiró el Unicaja medio verano decidió irse al Bayern Múnich tras probar en los campus de la NBA. El Unicaja pensó en una pareja de grandes con Musli y Balvin. Pero no pudo convencerle. Ahora Balvin se ha ido al Estudiantes, porque el Bayern ha incorporado al gigante alemán Maik Zirbes. Tras un curso estratosférico lo fichó el Maccabi Tel Aviv a golpe de talonario. Pero allí no ha funcionado y Djordjevic no ha dudado en ficharle hasta final de temporada. Otra amenaza más. El Bayern es superior. Pero esto es baloncesto... Si el Unicaja enseña algo diferente puede dar la sorpresa.