El Unicaja Rincón Fertilidad, a la final del Adidas de Coín

El Unicaja Rincón Fertilidad se ha clasificado para la gran final del Adidas Next Generation, que se disputa desde este viernes hasta el domingo en Coín, después de vivir un día con alegría doble. Por la mañana se impuso al equipo de estrellas de Praga, por 79-72. Los hombres de Paco Aurioles dominaron a placer todo el encuentro, pero se olvidaron de rematarlo. Los checos apretaron, con jugador muy por encima de todos, el ala-pívot Jan Zidek, hijo del expívot del Real Madrid, Jiri Zidek. El chico fue un líder en la pista, pero la mayor contundencia malagueña, con un equipo más completo, resolvió.

Y por la tarde tocó sufrir, ante el Estudiantes. Los madrileños dominaron al principio, pero luego el Unicaja Rincón Fertilidad se vino arriba: 27-39. El partido estaba en el buen camino, pero el Estudiantes siempre aprieta y, guiado por Álex Tamayo (24 puntos para él), se puso 56-53 arriba (el Unicaja actuó como visitante) a falta de 57,1 segundos. Aurioles pintó en su pizarra un pick and pop para Ignacio Rosa, y el gaditano no falló: triple y empate: 56-56. Ni madrileños ni malagueños lograron anotar en los últimos ataques y el encuentro se fue a la prórroga. Ahí el Rincón Fertilidad no dio tregua y ganó: 59-65. La victoria le da, directamente, el pase a la gran final del domingo, ya que los demás resultados acompañaron, y el Darussafaka, el único que podría superarle, perdió en el último partido de la noche ante el Praga, por un contundente 49-71.

Así que este sábado, Aurioles podrá rotar a sus muchachos en el encuentro ante el Darussafaka turco y se dedicará a espiar a los posibles rivales del otro grupo, donde Real Madrid y Cibona ganaron sus respectivos partidos. El Cibona se sacó de encima al Bayern Múnich: 70-66. Y el Madrid demostró su favoritismo ante el Real Betis Energía Plus: 88-48. Este mismo sábado, a las 12.00 horas, se enfrentan Real Madrid y Cibona, por lo que la final del domingo podría quedar ya prácticamente resuelta.