Plaza: "El reloj empieza de cero, me gustaría ganar la Copa"

"Me gustaría ganar al Barça y ganar la Copa". Son palabras del entrenador del Unicaja, Joan Plaza. El técnico espera ya con impaciencia que el viernes, a las 21.30 horas, el balón se lance al cielo de Vitoria y arranque la Copa del Rey para el Unicaja, que se medirá en cuartos de final al FC Barcelona. Un rival al que el Unicaja jamás ha ganado en un torneo copero –cinco enfrentamientos y cinco derrotas– pero que a él no le obsesiona, ya que tiene su foco puesto en una alegría mayor.

"Hace muchos años, cuando era joven, tenía algún reto unilateral hacia algún rival. Me gustaría ganar al Barcelona... me gustaría ganar la Copa. Porque el club lo merece, la ciudad también. Venimos trabajando bien en muchos aspectos. Ayer recibí tres mensajes de exjugadores nuestros deseándonos suerte para la Copa. Nos merecemos soñar con las semifinales. A pesar de los dientes de sierra, el equipo tiene empaque para competir y me gustaría hacer soñar a la gente que viaje, que estuviera allí hasta el domingo. El tema personal de ganar al Barça en una Copa es colateral. Quiero llevar al equipo lo más lejos posible, pero tenemos mucho trabajo. Ha habido muchos momentos de la temporada que hemos sido competitivos los 40 minutos. Hemos de ir batalla a batalla, la primera es a máximo nivel. Tienen un roster de 19 personas. Las lesiones son una lástima, siempre he lamentado la de cualquier jugador, pero tiene un roster brutal. Con Eriksson, Diagné, Olesson, Renfroe... Hemos de jugar a un nivel parecido al que hemos jugado en muchos momentos de la temporada. Que la gente que vaya a Vitoria disfrute y lo pase bien con nosotros", expresó el entrenador del Unicaja.

Plaza teme muchísimo a un Barça herido que, a pesar de las lesiones y el ambiente crispado que se respira en Can Barça, será durísimo de vencer. "Todos estamos diciendo que el Barça está haciendo una temperada por debajo de sus posibilidades, pero un equipo herido como el Barça saca fuerzas de donde no tiene. Utilizará la Copa como un escaparate. Yo creo que lo que hay que entender es que el Barça es de los tres o cuatro mejores equipos de Europa, sin ninguna duda y a veces las dinámicas te llevan a momentos que no puedes controlar. Por calidad del entrenador y la afición y su plantilla son de los tres o cuatro mejores. Hemos ganado a Madrid, Barça, Herbalife o Baskonia, pero el reloj empieza de cero. Será una prueba de madurez. Estamos bien encarados para próximas batallas. Entiendo que ellos usarán esta competición como una tabla, no sé si decirte de salvación. El Barça puede ganar la Copa del Rey y usarán la competición como trampolín", comentó.

Y se lamentó de la baja de Juan Carlos Navarro, que será operado de apendicitis y se perderá la Copa de Vitoria. "Juan Carlos es peligroso aún estando enfermo. Le tengo un respeto excelso, al baloncesto español y al Barça le ha dado unas cuotas de rentabilidad, compromiso y talento que no tienen parangón en la historia. He visto su progresión desde muy pequeño. Nunca ha faltado el respeto al rival, ha sido una persona comprometida y ha tirado del carro muchas veces. Que no esté es una mala noticia para el baloncesto. Él enfermo seguro que estará metido en el equipo, escribiéndoles y animándoles. Tiene un peligro brutal. Espero que se recupere".

El Unicaja espera volver a competir a su mejor nivel y para ello ya se han ajustado los diferentes roles de la plantilla. Nemanja Nedovic es el líder del equipo. "En el entrenamiento de ayer algunos estaban aún tocados por la batalla contra el Madrid. Nedovic ayer entrenó al 50%, hoy Omic sólo pudo hacer los primeros 10 minutos. Estamos saliendo de esa batalla. Les veo animados para seguir con la tónica de ese partido. Cuando jugamos juntos y estar proactivos desde el minuto uno y mantenemos el nivel hasta el minuto 40 somos un equipo capaz de competir con cualquiera. Eso ha quedado ya plasmado y ahora hemos de hacerlo en Copa, Eurocup y lo que nos falta. Los roles están muy identificados dentro del equipo. La gente respeta a Nedovic, el resurgir de Jeff, los intangibles de Carlos, a Alberto, jugar dentro con Dejan y Omic... Eso la gente lo respeta. Necesitamos hacer un partido de 40 minutos, de 37 no será suficiente. Nedovic declaró que antes de la lesión estaba en el punto más alto de su carrera. Si él quiere ser un jugador de las grandes ligas, como dicen en béisbol, has de hacerlo en casa, fuera, en este gran torneo, con gente muy interesada en estos jugadores. Él está bastante cerca de ese punto de madurez. Él quiere ser el ese líder y eso comporta tener galones", dijo.