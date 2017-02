El Unicaja sube los precios contra el Bayern y los abonados pagarán

El Unicaja, en plena desbandada de sus aficionados y simpatizantes, ha decidido subir los precios para el vital encuentro del Top 8 de la Eurocup contra el Bayern Múnich del próximo 3 de marzo en el Martín Carpena. El choque se prevé clave para la supervivencia del equipo en la Eurocup, ya que disputa un play off con el factor pista en contra ante el Bayern Múnich. La serie, a tres citsa, se abrirá el 28 de febrero en tierras alemanas y el segundo duelo será en Málaga. El equipo necesitará que el Palacio sea una caldera y que se llene para llevar al triunfo al equipo, pero en Los Guindos han decidido subir los precios para los aficionados. Una medida impopular que se une a la obligatoriedad ya para los abonados a pasar por taquilla, ya que se trata de un partido de play off y no entra en el carnet de temporada.

Los hinchas y socios del club no acaban de entender que el club obre de esta forma y han comenzado una campaña de «concienciación» por redes y también de mensajes al propio Unicaja, a través del correo electrónico. Por varios motivos. Los abonados adquirieron este nuevo carnet 2016/17, que nació con polémica por la obligatoriedad de adquirir Liga Endesa y Eurocup conjuntamente, con un total 17 partidos en ACB más los 5 de la Fase Regular y, si el equipo se clasificaba para el Top 16, los tres de esta nueva fase. Sin embargo, tanto la competición española como la europea se quedaron «cojas», ya que se cayeron dos equipos. Por lo tanto, a los abonados se les han cobrado dos partidos que no van a disfrutar. Se espera algún tipo de compensación del Unicaja, aunque no ha llegado todavía.

Ahora que se acerca uno de los partidos más importantes de esta temporada, el club ha decidido subir los precios de las localidades, a pesar de que la media de ocupación del Carpena en Eurocup es bastante baja. El aficionado que quiera acudir a ver el partido ante el Bayern Múnich deberá pagar 32 euros en Tribuna, 23 en las Esquinas y 18 en Tribuna Superior o Esquina Canasta. El precio más bajo para los adultos será en Esquina Superior, a 13 euros cada localidad, según el precio de las localidades destinadas a la venta al público en general.

Hay localidades más baratas que éstas, a través del acuerdo que el Unicaja suscribió con la Diputación, y también hay otro buen puñado de localidades que la entidad intercambia con empresas y con clientes y que éstos destinan a su antojo, como es natural.

Los abonados deberán pasar por caja también. El abono de temporada no les cubre los partidos de play off, ni en la ACB ni en la Eurocup. Algo que, lógicamente, tampoco sienta bien entre la masa social. Especialmente, por esos dos partidos que sí que se han cobrado en el carnet y que no se van a disputar por la reducción del número de competidores tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup. Se trata, además, de precios importantes dependiendo de la ubicación. El abonado adulto que tenga su asiento en Tribuna deberá pagar 25 euros por su localidad para el choque ante el Bayern Múnich, mientras que el poseedor del carnet joven pagará 18 euros y el infantil, 13. En Esquina, el abonado adulto tiene que abonar 16 euros, mientras que en Tribuna Superior y Canasta Lateral la cantidad es de 13 euros por asiento. En Tribuna Superior Lateral es de 12 euros, mientras que en Esquina Superior y Canasta Central se queda en 10.

El choque ante el Bayern Múnich es vital y de él dependerá buena parte de lo que resta de temporada, una vez que la Copa del Rey fue un fiasco. Los malagueños necesitan volver a ilusionarse y la Eurocup es propicia.