Scariolo: "El Unicaja no puede perder la ilusión"

El seleccionador nacional de baloncesto y exentrenador del Unicaja, Sergio Scariolo, mandó un mensaje de unión a la «familia verde», a la que pidió que «no pierda la ilusión» y que, siendo conscientes de la complicación de ganar títulos, esté «alerta» y muy cerca de los grandes para «tratar de arañarles cuando tengan crisis». El italiano viaja ahora a Estados Unidos, a ver a los españoles en la NBA, y antes de marcharse hoy mismo pasó por el programa «Zona Verde» de 101TV. «Tan fácil no es ganar títulos. Hay muy buenos equipos, y sólo dos llegan a la final y uno gana. Hacen falta medios, acierto en construir el equipo y un buen funcionamiento general en el día a día. Hay muchos componentes que tienen que ir bien», analizó.

Y mandó un mensaje de unión e ilusión a la familia del Unicaja. «No hay que pensar en estar tan lejos ni pensar que ya no volverán nunca jamás los tiempos de títulos. Tener una racha de ganar Copa del Rey, título de Liga y Final Four tres años seguidos es probable que va a ser casi imposible. Pero no hay que matar la ilusión, de poder engancharte, no estar tan lejos para cuando los demás estén mal poder arañar€ Trato de transmitirlo a la gente en la calle y a mi hijo para que se lo transmita a la cantera. Hay que estar orgullosos y sentirse orgullosos de pertenecer a una entidad como ésta. Uno no se da cuenta de lo precioso que es pertenecer a un club, como aficionado, entrenador, jugador€ Es algo que va más allá de ganar un título cada año o algo por el estilo. Es como cuando yo pienso como aficionado del Inter. Gana un año y luego pasa 30 años de apuros», explicó.

Scariolo señaló que el club está «haciendo cosas muy interesantes desde todos los puntos de vista». «La valoración se hace sobre los resultados deportivos y si se consiguen la labor de todos es buena. Me cuesta ser objetivo porque este es el club al que me siento vinculado y no puedo emitir un juicio, porque hay un vínculo emocional que va más allá. Me alegra mucho cuando las cosas va bien€».

Sí que dio unas claves que suelen conducir al éxito y que el Unicaja no está siguiendo. «La continuidad de un núcleo importante, encontrarlo y realizar un esfuerzo económico para que tenga continuidad. Un mismo sistema de trabajo, un mismo entrenador. No hay que volver a empezar de cero, con mezcla de humildad y ambición, que pienses que puedes ganarle a cualquiera, pero sudando. Que cuando el viento no esté a tu favor, no te quedes desplazado», dijo el seleccionador nacional.

Y habló sobre la eliminación copera. «Al descanso, la ventaja debía ser mayor. El lenguaje corporal de los jugadores del Barça era tremendo, sus caras. Eriksson les desbloqueó y otro jugador más experto le secundó. Mi consideración es que la Copa es un partido. No se puede dictar una sentencia a un equipo, a un jugador, a un entrenador o un club. No hay que lamentarlo por semanas. Es una tercera parte de las competiciones que juegas, pero es un partido más, que puede haber decepcionado, hay que darle carpetazo, ahora viene la Eurocup, con peso, que da una plaza a la Euroliga. Y viene la Liga, con la opción no sólo de estar en play off, sino de estar más arriba», espoleó.

Respecto a su salida del club, recordó: «Las páginas se cierran y se abren, se pueden volver a cerrar y a abrir. No hay que dar dramatismo. Tras llegar a la Final Four, la consideración que hice fue: «Cuidado. O hacemos cosas muy acertadas o nos vamos a decepcionar a nosotros mismos y a la afición». Había que tener acierto en la operatividad, para fichar, para retener a jugadores. Era trabajo, no sólo inversión.

Habíamos subido muy arriba y se trataba de no bajar. La entidad financiera iba a mantener la inversión, pero no era la operatividad que yo quería. Y pensé que ya no pintaba mucho. Y tomé el camino de Rusia», explicó sobre su marcha.

Del actual Unicaja dijo que le «gusta mucho» Nemanja Nedovic. «Me gusta€ es uno de los jugadores que yo creo que hay que fortalecer como jugador de referencia. El tiene piernas increíbles, puede penetrar con derecha e izquierda, tiene muchas armas y hay un poco por pulir para ser un grandísimo anotador», señaló.

Y sobre el Unicaja-Bayern Múnich de Top 8, finalizó: «Hay que afrontarlo con muchísima atención. Es un equipo que puede contrarrestar la fuerza del rebote del Unicaja, que es importantísima. Que tiene jugadores que puede anotar. Hablé con Djordjevic antes de jugar en Málaga. Gavel es un jugador muy termómetro, aguja de la balanza».