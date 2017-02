El Unicaja da marcha atrás y no cobrará a los abonados por ver al Bayern

El Unicaja ha escuchado a sus abonados y simpatizante y, tras la ola de críticas levantadas por redes sociales y la avalancha de llamadas a Los Guindos, ha decidido dar marcha atrás y los abonados del club entrarán gratis al Unicaja-Bayern Múnich del próximo 3 de marzo. Los abonados habían iniciado una campaña por redes sociales, ya que no comprendían que tuvieran que pasar por taquilla para el Top 8 cuando se les deben dos partidos del carnet de temporada, ya que tanto la ACB como la Eurocup ha contado con un equipo menos.

En Los Guindos han decidido lanzarle un guiño a la "marea verde", muy crítica con el club por esta postura y por subir el precio de las entradas, como ha venido informando este periódico en los últimos días, y ha anunciado en una nota de prensa que los socios no pasarán por taquilla. "Unicaja Baloncesto quiere comunicar a todos los abonados que no se va a cobrar el importe correspondiente al partido de play off de cuartos ante el Bayern", explica.

La medida levantó una ardua polémica, porque el abonado que no decidiera ir a ver al Bayern perdía sus derechos de antigüedad del carnet y ya no podría utilizar su abono para el Top 4 de la Eurocup, si el equipo se clasifica. Todo eso queda ya subsanado con la hábil maniobra de la entidad, que demuestra cintura, empatía y que escucha a su masa social.