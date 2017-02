El Unicaja renuncia a los 75.000 € presupuestados del Unicaja-Bayern y reanima a sus abonados

Los 7.200 abonados del Unicaja no tendrán que pasar por caja para el trascendental encuentro ante el Bayern Múnich el próximo día 3 de marzo, del Top 8 de la Eurocup. El club ha sucumbido a las presiones de sus simpatizantes y abonados, y ha decidido dar marcha atrás, demostrando que sabe también escuchar a su masa social, que tiene cintura y trata de recuperar la empatía. El Unicaja anunció ayer en un comunicado, emitido a las 14.30 horas, que no cobrará el partido del play off contra el Bayern, a pesar de que estaba presupuesto ya en sus cuentas para este curso.

El Unicaja, cuando hizo los cálculos para este temporada, estimó unos ingresos de 75.000 euros de recaudación para este partido. Esa cantidad le llevó a seguir firme con su propósito de cobrar a sus abonados por el encuentro ante el Bayern e incluso, como ayer se explicó en estas páginas, a tomar medidas extremas. La primera, impedir el acceso con el abono a todos los socios que no pagaran el choque contra el equipo alemán, anulándoles su abono para la Eurocup. La segunda, perder la antigüedad por no acudir al partido en el carnet de la próxima temporada, por lo que el precio del nuevo abono se incrementa al no realizar una renovación, sino tratarse de un nuevo socio.

En resumen: o tirabas de billetera e ibas al Carpena para ver al Bayern o había que sufragar las subidas que se le apliquen al carnet del siguiente curso, al perder la antigüedad. Todo esto es ya agua pasada. El Unicaja ha escuchado a la «marea verde». Y es que desde comienzos de semana se ha producido un auténtico bombardeo por redes sociales reclamando algún cambio en la decisión del club, que subió los precios para el partido y también obligaba a pagar a los abonados, tal y como ya estaba previsto.

En los últimos días se ha producido una avalancha de llamadas a Los Guindos, solicitando información y reclamando cambios. Incluso se ha provocado alguna baja. Los aficionados han insistido en su reclamación que en el carnet de temporada se les ha cobrado ya 17 partidos de Liga Endesa y otros ocho de Eurocup (Fase Regular y Top 16), pero las dos competiciones perdieron a un equipo cada una, por lo que el Carpena verá dos encuentros menos de los presupuestados.

Ese ha sido el principal caballo de batalla por el que se han quejado los abonados, que ya tenían previsto el pago del encuentro del Top 8. La «marea verde», además, no entendía que primara el factor económico al deportivo con esta serie de medidas. El Unicaja se está jugando muchísimo en este play off de Top 8 de la Eurocup ante el Bayern Múnich. Los malagueños no tienen factor pista y jugarán en Múnich el día 28 de febrero y luego el día 3, viernes, recibirán a los alemanes. El Carpena deberá ser una olla a presión para ayudar al equipo al triunfo. Pero los 75.000 euros presupuestados por la gerencia del club por este partido «tiró» para atrás los deseos de la afición.

El Unicaja le ha dado la vuelta al calcetín y todas esas críticas se han convertido ahora en agradecimientos y elogios. El club ha demostrado que sabe escuchar a sus simpatizantes. En la nota enviada desde Los Guindos se especifica: «Si el equipo juega la eliminatoria de semifinales, se aplicarán los precios publicados el pasado verano para ese partido, según la zona de grada y la categoría (Adulto, Joven e Infantil) del abono».

Lo que no van a cambiar van a ser los precios de las entradas para el público en general, que han subido respecto a los partidos de la temporada. El seguidor que no sea abonado y quiera ver el Unicaja-Bayern en directo en el Carpena tendrá que abonar en taquilla o a través de la compra on line la cifra de 32 euros en Tribuna, 23 en las Esquinas y 18 en Tribuna Superior o Esquina Canasta. El precio más bajo es en Esquina Superior, a 13 euros cada localidad.