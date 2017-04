Así seguimos en Málaga, borrachos de alegría. Y lo que nos queda. Ganar títulos no es nada fácil, así que los pocos que se consiguen hay que celebrarlos como se merecen. Mucho más cuando nunca eres favorito ni tampoco el más rico. Ganar desde la humildad te hace celebrar cada ocasión de una manera especial porque no sabes cuándo será la siguiente y, además, ya se te olvidó la última de tanto tiempo que pasó. Y esta final no era nada fácil ganarla porque nunca es fácil ganar un play off con desventaja de campo (en Europa es más difícil todavía). En este caso debemos hablar de que Unicaja ha ganado tres play off seguidos con desventaja de campo y esto tiene un mérito increíble.

La final ya la han analizado muchos que saben de baloncesto. Es difícil que una final sea un partido de calidad. Los nervios, la tensión, incluso el miedo hacen que sean partidos más emocionantes que otra cosa. Y en esto me quería parar un instante, porque el partido estuvo marcado por algunas jugadas clave, que pueden pasar inadvertidas, pero que dieron un vuelco al resultado final.

La primera se produjo a falta de 1:43 para el final del tercer cuarto con un marcador de 50-43 a favor de Valencia. Omic es expulsado por invadir la cancha desde el banquillo. Se marchaba el defensor de la pesadilla ofensiva del equipo taronja en este partido, Dubljevic. Parecía el final del partido. Plaza decidió jugar con Brooks y Suárez como «grandes», algo que ha usado en muchas ocasiones.

El equipo parecía muerto en ese momento, sin capacidad de reacción. Las caras transmitían que se escapaba el partido. Por el contrario, en el otro banquillo, sin estar muy acertados y costándoles un mundo meter una canasta, todo era positivismo, se veían campeones. Esta corriente de sensaciones hizo que Valencia adquiriera 13 puntos de ventaja a falta de ocho minutos y cuarenta y dos segundos para el final.

El siguiente momento importante es la vuelta a la cancha de Alberto Díaz acompañado de Jamar Smith a falta de 8:21 y cuando estábamos por debajo en el marcador por esos 13 puntos. Y es que con Alberto el equipo fue otro en todo momento y le echamos mucho de menos los minutos que estuvo sentado en el banquillo para descansar. Y Smith, que había estado muy desafortunado hasta entonces, fue el encargado de abrir el aro del equipo valenciano con esos tiros de rachas que cuando los falla deseas matarlo pero cuando los mete lo quieres de yerno.

A pesar de mejorar de nuevo en el juego con la entrada de Alberto y de que Smith empezó a anotar, no era suficiente. El partido se iba acabando, cada vez faltaba menos tiempo y la diferencia era todavía suficiente. Fue cuando, aprovechando un parón en el juego por tiros libres de Smith que nos acercaba en el marcador (56-48) a falta de 6:51, Plaza ordenó a su equipo una defensa zonal de ajuste. Era como el último cartucho que le quedaba al equipo para intentar ganar el partido, que estaba casi imposible.

En esa primera defensa zonal, los valencianos tiraron cuatro triples seguidos totalmente liberados y perdieron el balón en una penetración. Esto cabrea enormemente a los entrenadores. Nos ponemos en zona y nos cogen todos los rebotes de ataque. Situaciones así hacen un daño terrible psicológicamente. Pero lo que sucedió es que el daño fue para los jugadores valencianos, porque ellos fueron incapaces de hacer canasta en ese ataque, a pesar de tener cinco posesiones en la misma jugada y tirar a canasta completamente solos.

A partir de aquí y hasta el final el parcial fue de 2-15 a favor de Unicaja. Esa jugada cambió todo. Los que se creían ganadores fueron presa del pánico y los que estaban desesperados hicieron su mejor baloncesto. Todo cambió. Las caras de alegría en los locales cambiaron por un miedo escénico, mientras que los visitantes disfrutaban del momento sabiendo que el partido era suyo.

Todo esto es una demostración, otra más, de lo fácil que puede ser entrenar cuerpos y la enorme dificultad que conlleva entrenar mentes. Conseguir que todos crean cuando parece imposible, sacar el máximo rendimiento a cada uno, liderar y que todos te sigan sin dudar. Por eso los que consiguen esto son los entrenadores más grandes.