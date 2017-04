La planificación del Unicaja, a la espera

La planificación del Unicaja 2017/18 ha sufrido un parón tras la consecución de la Eurocup 2017, un título que debe aprovechar el club para relanzar su proyecto, enganchar a más malagueños y retomar una velocidad de crucero que le haga volver a ser atractivo. El equipo malagueño regresará a la Euroliga, salvo que el Darussafaka Dogus obre un milagro inimaginable. Así que todo el escenario en el que había trabajado el club durante los últimos meses tiene que cambiar.

El secretario técnico, Carlos Jiménez, ha realizado una intensa labor de scouting y búsqueda de jugadores. Hasta el propio club había preguntado por varios entrenadores... Movimientos de futuro que se habían llevado a cabo de forma paralela a Joan Plaza. Un trabajo que debía hacerse sí o sí, recabando informaciones y viendo a jugadores, anticipándose en el mercado. Pero que ahora se pone en «cuarentena».

El motivo está claro: la Euroliga no es la Eurocup. Y, tal y como se informó hace unos días en este periódico, el consejo de administración del Unicaja decidió que, en caso de conquistar el título, Joan Plaza continuará con el proyecto por quinto año consecutivo y cumpla su contrato. Con Plaza confirmado por el club ahora ha de abrirse un diálogo fructífero entre ambas partes, ya que lo que se ha ido avanzando en estos meses ha de ser comunicado al coach. Y él, por supuesto, debe transmitir su opinión, que será vinculante.

El tema ahora es saber si la idea del club (consejo y dirección deportiva) encaja con la del técnico. Y, además, conducir una situación que será igual o más complicada que la del pasado verano. Porque no hay que olvidar que Plaza puede, al igual que el Unicaja, cortar su contrato abonando 150.000 euros cuado acabe el curso. Es decir, que todo lo planificado podría quedar en nada en pleno verano. Y el técnico acaba de fichar por Misko Raznatovic. Situaciones que añaden incertidumbre a un escenario que todavía ha de plantearse con la nueva realidad.



Un base y un «cuatro y medio»

El Unicaja, a través de Carlos Jiménez, ha centrado su búsqueda cara a la próxima temporada, en el fichaje de un base y de un «cuatro y medio». Son los dos puestos más «cojos» de este curso, que se han logrado suplir gracias al subidón de Alberto Díaz y con la nueva reconversión de Carlos Suárez al puesto de «cinco». Pero está bastante claro que al nuevo Unicaja, para ser competitivo en Euroliga, ha de añadirse más materia prima. Y Jiménez peina el mercado por un base de la máxima solvencia, para restar presión a Alberto Díaz. También se considera necesaria la incorporación de un hombre interior que dé estabilidad a la zona. Que pueda actuar de «cuatro» y «cinco». Que complemente lo que hay. Y sobre eso ha ido trabajando Jiménez. Viendo jugadores que se adapten a ese perfil.



¿Qué tipo de plantilla va a plantear ahora el club?

La cuestión ahora es saber qué va a plantearle el Unicaja a Joan Plaza. Porque el técnico ya ha dejado claro en sus últimas intervenciones públicas que apuesta por una plantilla amplia, de hasta 15 jugadores, para hacer frente a las exigencias de un calendario atroz en Euroliga. ¿Qué piensa el club de esto? ¿Podrá hacer frente a estas expectativas? ¿Habrá dinero para poder fichar tantos jugadores de buen nivel? ¿Planteará un escenario con 12 profesionales y tres canteranos? Está por ver. A día de hoy, el Unicaja, a través de su presidente, Eduardo García, y Carlos Jiménez, no se han sentado todavía a hablar detenidamente del futuro proyecto con Plaza. Y parece algo que hay que hacer con la máxima brevedad, para que no haya malos entendidos y para que cada uno sepa qué es lo que hay.



Mantener el máximo número de jugadores del actual equipo

Es deseo del Unicaja mantener al menos a ocho de los actuales jugadores de la plantilla. Es decir, no provocar otro cambio de 180 grados en el esqueleto del equipo, como se ha hecho en los últimos veranos. Hay dos jugadores que acaban contrato y que el club quieren que renueven sí o sí: Jeff Brooks y Carlos Suárez. De la base del equipo la mayoría tiene vinculación: Alberto, Nedovic, Smith, Fogg, Díez, Waczynski, Musli o Viny. Ahora bien, algunos con cortes de salida, como «Nedo», los dos extracomunitarios o el propio Dani. Y hay que sentarse a estudiar la idoneidad de dejar vacante una plaza de americano para ese base o ese «cuatro y medio». Y estudiar la viabilidad económica de alguna renovación, como la de Smith o Díez. Y, además, contando con la posibilidad de que venga algún «grande» a llevarse alguno de ellos. El caso del CSKA y Nemanja Nedovic está patente.



Cinco semanas con cuatro partidos en siete días

Lo que está muy claro es que el calendario para la próxima temporada va a ser brutal. Todo hace indicar que la ACB recuperará el equipo que se «cayó» este verano, por lo que habrá dos partidos más. Y atentos a lo que viene en Euroliga... El Unicaja, campeón de la Eurocup, ha disputado este curso 25 duelos de la segunda competición continental, incluidos los 10 de la Fase Regular, en los que se dedicó más a rodarse que a competir. En la Euroliga deberá jugar, sólo en la primera fase, 30 encuentros. Y, desde el primero, deberá hacerlo con el cuchillo entres los dientes. 30 más los 34 de ACB, sin contar play off ni Copa del Rey... Hablamos de 64 encuentros. Una barbaridad. No hay que olvidar que esta temporada hubo cinco semanas con doble jornada en la Euroliga. Es decir, en una semana natural -de domingo a domingo-, el Unicaja deberá jugar cuatro partidos: los dos de Euroliga y los de ACB.



¿Habrá vuelos chárter la próxima temporada ¿Cuántos?

Para que este calendario maratoniano no merme al equipo o, al menos, lo haga lo menos posible, se impone que haya los máximos de vuelos chárter posibles. No en todos los viajes, pero sí en un mínimo de desplazamientos. Especialmente, en esas semanas con doble partido de Euroliga, los martes y viernes. Y también a destinos como Kaunas o Belgrado. No hay que olvidar un par de aspectos que corren a favor del Unicaja. Este próximo curso habrá muy probablemente cinco equipos ACB en Euroliga. Y dos o tres en Estambul, donde hay vuelos directos, como también lo hay a Moscú. Es decir, al menos ocho viajes «cómodos». Es para los otros donde se hará necesario estudiarlo detenidamente. Para esta temporada 2016/17, el equipo lo ha usado en Eurocup en tres ocasiones: Podgorica, Zagreb y Valencia. O sea que habría que fletar dos o tres más. No sería un gasto disparatado ni excesivo ni haría peligrar la estabilidad presupuestaria.



Las dos ventanas de la FIBA, otro problema añadido

El calendario para el próximo curso, además, estará todavía más comprimido que éste. El motivo es que la FIBA ha ideado dos «parones», como pasa en el fútbol, para que las selecciones compitan. Esas dos «ventanas» están ya especificadas: de 20 a 28 de noviembre de 2017 y del 19 al 27 de febrero de 2018. Dos semanas en la que los internaciones se marchan y que dificultará más aún el día a día de la temporada. Otro aspecto que aconseja hacer una plantilla lo más amplia posible.