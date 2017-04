La cooperativa de Plaza: lo mejor está por llegar

Joan Plaza ha avisado este domingo, tras derrotar al MoraBanc Andorra, que el Unicaja funciona como una "cooperativa", que sus jugadores no están "saciados" y que el equipo "jugará cada vez mejor", por lo que extrajo una rotunda lectura: "Si lo hacemos, preparémonos. Puede estar muy bien lo que pueda pasar", apostilló el técnico, que se plantea ahora el objetivo de finalizar entre los cuatro primeros a la conclusión de la Fase Regular.

"El objetivo en la ACB es quedar lo más arriba posible. Queremos quedar entre los cuatro primeros", explicó el catalán, que analizó su objetivo. "El segundo puede estar a uno o dos victorias. Los demás estamos todos a un partido o empatados. Hemos puesto al octavo (Andorra) a cuatro más el average. Ahora hay que intentar quedar entre los cuatro primeros. Y ahora los partidos de casa han de ser capitales. Si hemos ganado los de casa, fuera nos permitirá luchar por el objetivo", explicó Plaza.

Para ello, el técnico pidió que este miércoles vayan al Carpena "10.000 personas". "Hay que lograr que el miércoles sea un partido vital y vengan 10.000 personas. No hemos saciado el estómago y el equipo jugará cada vez menor. Si lo hacemos, preparémonos. Puede estar muy bien lo que puede pasar", dijo el entrenador, que ha subido el nivel y que apuesta a lo grande, tras el título de la Eurocup.

La mejoría del equipo se basa, según Plaza, en que el equipo es capaz de trabajar como "una cooperativa", sin necesitar a un jugador específico o "depender de un tío que haga 40 puntos". Y habló de Nemanja Nedovic: "Fue en el partido del Bayern o del Lokomotiv, en el autobús, cuando podía mover bien el dedo. Ha jugado muchas semanas con esa incapacidad. Él trata de ayudar todo lo que puede y más. El equipo ha jugado a un gran nivel. Porque somos una cooperativa y no dependemos de un tío que haga 40 puntos. Hay que esperar porque será capital para los play off cuando nos metamos definitivamente. Si él no hace 20 puntos pero da 5 asistencias es que lo está entendiendo. Él genera una atracción que los demás deben aprovecharse. Debe ser capaz de defender. Es primordial", explicó. Sobre su caída espera poder contar con él para este próximo miércoles. "Está dolorido, pero hasta que no se levante no lo sabré".

Respecto al encuentro ante el MoraBanc, el entrenador explicó: "Nos daba mucho miedo el partido, era volver a casa, a jugar Liga Regular de la ACB, y a veces la falta de respeto hace que empieces 0-10. No ha sido así, pero la primera parte ha sido terrible. De 27 puntos en el primer cuarto hemos pasado a recibir 11. Sabiendo el talento de Andorra debimos sujetarlo mejor. No creo que sea por pasividad o indolencia. Ellos tienen buen equipo. Una vez resuelto eso, el resto del partido lo hemos merecido. Hemos sido capaces de jugar con cierto orden. Creo que el ser capaces de dar 25 asistencias nos hará mejor equipo, que Nedovic no haga 30 puntos pero dé 5 asistencias es una gran noticia. Muchos rebotes de nuestros grandes€ Muchos intangibles que nos convierten en mejor equipo cada día. La confusión que trató de crear el entrenador rival con la zona la atajamos bien y a partir de ahí, con tiros bien trabajados, cargando el rebote y siendo ordenados atrás€ Contento por la victoria", resumió el técnico.