Esto es deporte

Nos vamos acostumbrando por desgracia a noticias de enfrentamientos entre radicales de equipos como esta última en Lyon. Parece que ir a ver un partido de fútbol en familia en según qué ciudad se convierte en imposible. Hemos visto imágenes de peleas dentro del estadio de la ciudad francesa usando muletas como armas intentado abrir la cabeza a otros ultras del equipo rival a escasos metros de niños pequeños que corrían despavoridos presas del miedo, como no podía ser de otra manera. Quizás gran parte de la culpa de estos lamentables sucesos la tienen los propios clubes que reconocen a estos grupos entre sus aficionados, en vez de expulsarlos. El propio presidente del Olympique de Lyon se acercó a su grupo más radical para calmar los ánimos dirigiéndose a ellos e incluso vio parte del partido allí cantando como uno más. Seguro que ahora la UEFA se encargará de sancionar duramente a ambos equipos, pudiendo incluso expulsarlos de las competiciones europeas. Algo hay que hacer para erradicar tan lamentables sucesos.

No es tampoco la primera vez que el terrorismo castiga al deporte como ocurrió el pasado martes en el atentado al autobús del Borussia Dortmund. No hay piedad y nadie está exento de peligro. Esta vez les tocó a los jugadores del Borussia, y concretamente a Marc Bartra, que ha sido el único herido en este cruel ataque inhumano. La primera respuesta de la UEFA fue lógica. Suspender el partido era lo mínimo que se podía hacer. La respuesta del club bávaro dando alojamiento gratuito a los aficionados del equipo rival ha sido ejemplar. Los aficionados del equipo germano han estado a la altura de su club y también acogieron en sus propias casas a aquellos aficionados del Mónaco, equipo rival en la eliminatoria de Champions League, que así lo desearon.

Una vez más, la verdadera gente del deporte, no esos que lo usan para hacer vandalismo, demostraron que están hechos de otra pasta y que siempre reaccionan con una entereza especial cuando las circunstancias así lo requieren. Ambas aficiones y clubes demostraron que esto es deporte y que los valores que conlleva están por encima de todo.

De los directivos del Borussia y de sus aficionados deberían aprender los dirigentes de la UEFA. Y es que obligaron a que se celebrase el partido al día siguiente del atentado. No pensaron en el miedo que seguro todavía apresaba los cuerpos de los jugadores alemanes, un miedo que seguro también acechaba a los jugadores franceses que, seguramente, pensaban que podían haber sido ellos los atacados. Tampoco pensaron que esos chicos tenían un compañero ingresado en el hospital por ese atentado. Hasta me parece letal que no se plantearan que el atentado no tuviera una segunda parte al día siguiente en el estadio con miles de personas dentro. Creo que, después de una primera acertada decisión suspendiendo el partido, se equivocaron obligando a celebrarlo al día siguiente. Se olvidaron de que esto es un deporte, no estuvieron a la altura de las aficiones de ambos equipos y pensaron sólo en el negocio. Ahora es fácil buscar una excusa. Dicen que los alemanes tienen nueve partidos en los próximos treinta días, a razón de un partido cada tres días y que era muy difícil encontrar fecha. Pero estoy seguro de que, con buena predisposición de todas las partes implicadas, se podría encontrar un mejor día que no implicara que unos chicos fueran obligados a correr detrás del balón jugándose lo que se jugaban veinticuatro horas después de ser el blanco de un atentado terrorista.

Con una decisión como esta tan egoísta, las personas que rigen la UEFA demuestran que no son gente del deporte y que sus prioridades son otras muy distintas a esos valores que representan. Por desgracia, estamos en un momento de la historia en el que la sociedad está muy sensibilizada, tiene miedo y sabe que en cualquier momento puedes ser tú el desgraciado protagonista de un ataque terrorista. Miren ustedes la que se formó poseídos por el pánico en la procesión del Cautivo porque dos se pelearon por pasar entre las sillas. Por eso, ahora más que nunca, el deporte está a la altura. Sus dirigentes deberían aprender de ello.