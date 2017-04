Joan Peñarroya: "No hemos podido parar los puntos fuertes del Unicaja"

El entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya, quiso "felicitar al Unicaja por la victoria y por el título de Eurocup" y confesó que sabía las virtudes del equipo malagueño, pero que no pudo pararlas. "Ha sido un partido en el que sabíamos cuáles eran las armas fuertes del Unicaja, el equipo más fuerte en rebote ofensivo y los uno contra uno de sus jugadores. Lo sabíamos y no hemos podido pararlo. El rebote ha sido una sangría y en el uno contra uno hemos ido por detrás y les hemos dado confianza. Hemos aflojado también el ritmo ofensivo, no hemos aguantado físicamente el nivel del rival y de ahí la derrota, que ha sido justo", dijo.

El entrenador puso una zona 2-3 en el tercer cuarto, pero no surtió el efecto deseado. "La zona les ha creado? ha parado al Unicaja. En ese momento nos han castigado con el rebote y luego han sacado los tiros punteados a Fogg. El talento individual del Unicaja he hecho que la zona no surtiera efecto", finalizó.