Suárez: "No hay nada nuevo sobre mi futuro"

Carlos Suárez pasó este lunes por el sanedrín de la Cadena SER en Málaga. El madrileño es uno de los jugadores de moda del Unicaja y uno de los que más apoyos reciben de la grada para que siga en el equipo la próxima temporada. Lo cierto es que el capitán acaba contrato el próximo 30 de junio y aún su renovación está parada... por ahora. Tanto club como jugador parece que quieren seguir juntos, pero por ahora no hay fumata blanca.

"Hasta el 30 de junio no decidiré qué vamos a hacer. Me prioridad es quedarme aquí, pero tampoco quiero decidir ahora porque nos estamos jugando algo importante, que es meternos en play off. No hay nada nuevo sobre mi futuro. La situación está igual que en agosto", aseguró.

El jugador verde aseguró no tener "ninguna oferta" sobre la mesa. "He dicho que quiero tomar la decisión cuando acabase la Liga. En el club quieren que siga y me lo han dicho, pero hasta el final, nada. A mi agente le he dicho que no quiero saber nada", explicó.

Suárez volvió a insistir con sus palabras en que el Unicaja es su primera opción: "La vida es maravillosa aquí, estamos muy contentos mi pareja y yo. El dinero no es primordial ahora para mí. Cumplo 31 años el mes que viene y doy prioridad a otras cosas. La Euroliga está bien, pero no es lo prioritario para mí, para otros jugadores sí. Si el Unicaja jugara la Eurocup, tampoco me importaría seguir".