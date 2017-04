"La Euroliga implicará mayor esfuerzo de todos"

Carlos Jiménez fue protagonista anoche del programa de deportes de Onda Azul Málaga DxT. El secretario técnico del Unicaja pasó revista a la actualidad del equipo y habló también del futuro, aunque sin dar muchas pistas.

Por lo que se refiere a la planificación de la próxima temporada, Jiménez aseguró que ya se está trabajando en ello. «Hay una idea general. Todos tenemos presentes el salto cualitativo que supone jugar la Euroliga. Implica que hay que hacer un mayor esfuerzo. No hay nada concretado pero hay unas líneas maestras que pasan por una plantilla más profunda y más amplia. Tener un tipo de condiciones de viaje, que no quiere decir que no son buenos los que tenemos hoy en día, pero el año que viene hay que tener en cuenta las ventanas de las selecciones y estará más comprimido el calendario. Tenemos que estar preparados. Sabemos que nuestro principal apoyo, que es Unicaja, la entidad, va a estar con nosotros, así nos lo ha expresado», apuntó.

También habló de que la plantilla del Unicaja 2017/2018 será más amplia que la de este curso. «Viendo plantillas de otros equipos que han estado en Euroliga esta temporada hay un mínimo de 14 jugadores. Quizás sea lo más adecuado. Pero luego tener jugadores que no puedan competir en Liga Endesa es complicado. El sistema de rotaciones, tampoco tienes mucho margen de maniobra. Hay que tenerlo todo en cuenta para llegar a la idea más óptima de plantilla».

El secretario técnico sí fue tajante en cuanto a la continuidad de Joan Plaza. «Tiene contrato y a día de hoy es el escenario que se contempla. Que haya cambiado de representante son circunstancias que se producen, al igual que los jugadores. Son movimientos paralelos a lo que son la esencia del día a día».

Jiménez habló también de dos nombres propios del equipo: Nemanja Nedovic y Alen Omic. «De momento lo que queremos es que Nedovic siga con nosotros todo lo posible y que acabe el año lo mejor posible. Y luego las circunstancias del mercado a ver donde nos ponen tanto a él como a nosotros. Y esperando que podamos coincidir. Sobre Omic, a día de hoy la pelota está en el tejado del Efes, que es el equipo que tiene contrato con él. Estamos muy contentos con su rendimiento, esperamos seguir estando contentos hasta el final de temporada. El mercado en muchos casos va a ser el que decida», sentenció.