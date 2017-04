Joan Plaza: "La Eurocup nos ha hecho perder el miedo"

Joan Plaza insistió tras derrotar al Iberostar Tenerife y garantizarse una plaza en los play off por el título en la ACB que ve a sus hombres con margen de mejora y que aspira a todo a partir de ahora. "Jugaremos mejor. El equipo ha mostrado un buen nivel, pero sin Dejan (Musli) en la final de Valencia, sin jugadores determinantes, el equipo fue capaz de dar un paso adelante. He hecho jugar a Dejan (Musli) 20 minutos e irá a más. "Nedo" volverá a subirse al carro más. No me da miedo que el play off empiece en cuatro semanas. El equipo tomará los partidos con buenas sensaciones. Ahora debemos centrarnos en Barcelona y luego Manresa e ir cuarto a cuarto", explicó el entrenador, que se sinceró y relató una charla con sus hombres.

"A veces sufro más hoy (por ayer) que ganas por 20 que en días que vas más ajustado. Les pregunté a ellos tras ganar la Eurocup si siguen hambrientos. Detecté que tienen ganas de seguir mejorando y han perdido el miedo. Lo mejor que nos ha pasado al ganar la Eurocup es que hemos perdido el miedo. No nos da miedo ir ahora a Barcelona, podemos perder, claro. Detecto en sus ojos que los jugadores aún quieren más", explicó el entrenador del Unicaja.

El Unicaja ya está matemáticamente en los play off por el título. Algo que Plaza quiere valorar. "Ahora asumimos que estamos en play off con mucha facilidad, cuando hubo una época que no fue fácil. Estamos muy contentos por todo lo que hemos hecho, pero el equipo quiere alargar la racha, ir a Barcelona y queremos que sea un rival directo para competir y estar encima de ellos. Porque el Barcelona sigue siendo el Barcelona. Queremos quedar lo más arriba posible. Nos quedan cinco partidos y vamos a competir. Tenemos Barcelona y Baskonia fuera, vendrá Manresa. Luego a Murcia. Ningún rival lo pondrá fácil. Sevilla ojalá que llegue salvado. No nos dan miedo los cruces, sea con factor cancha a favor o en contra", prosiguió.

"El halago debilita"

Y matizó que es consciente de que esta racha finalizará y que no desea verse envuelto en halagos y en piropos, porque eso "debilita". "Soy un humano imperfecto pero el elogio debilita. Constantemente estoy reseteando a mis jugadores. No es fácil ganar a Andorra ni Tenerife. Estamos limitando una serie de regalos. Con todas esas limitaciones y jugando alegres no nos da miedo enfrentarnos a nadie", dijo.

"He podido administrar jugadores por cansancio. No creo que ahora el equipo sea el mejor de la ACB. Somos un buen equipo que iremos a mejor, cada vez jugaremos mejor. En mi foro interno, quiero seguir calladito, que nadie cuente con nosotros y llegar a donde podamos llegar", continuó.

Y sobre el encuentro ante el Iberostar Tenerife afirmó: "Hemos podido correr, con 24 puntos de contraataque, hemos vuelto a tener un gran número de asistencias, y eso es muy bueno. Es buenísimo que seamos el mejor equipo asistente y no tengamos a ninguno entre los 8 mejores en el capítulo individual de la ACB. Eso es bueno. Es un acto de generosidad y colectividad, lo buscamos en los entrenamientos y lo asumimos como propios. Seguimos ganando partidos y esperamos tras el descanso de mañana ser capaces de ir a Barcelona a competir, con deseo y hacer las cosas mejor que hoy (por ayer) para poder ganar fuera", finalizó.