Ricardo Guillén: Un Premio Nobel en la LEB

Quienes estudiábamos en el IES Vicente Espinel a principios de los 90 nos llevamos una enorme sorpresa el día que un adolescente altísimo y desgarbado cruzó el portón de la calle Gaona para atravesar el Patio de Columnas de camino a un aula centenaria donde habían estudiado varias generaciones de malagueños y algunas ilustres personalidades.

Ricardo Guillén Mendoza era un chaval que despuntaba en el Unelco Tenerife y aterrizó en Málaga fichado por Mayoral Maristas. Javier Imbroda y Pedro Ramírez habían conseguido un verdadero diamante para pulir en el pabellón de la calle Victoria. «Richi» ejercía un dominio insultante en categorías inferiores, convirtiéndose en el tótem de la cantera verde tras la fusión entre Unicaja y Maristas. Todos los focos y esperanzas se pusieron en él.

Desde sus comienzos, pudo verse que «Richi» estaba predestinado a hacer historia. Apareció en la primera plantilla el año del mítico subcampeonato y debutó en la Liga Europea a lo grande, formando parte del quinteto inicial en el debut cajista contra el Zrinjevac. Era el «mirlo blanco» del que nunca pudimos disfrutar su verdadero despegue en Ciudad Jardín.

Lo que pasó con la evolución de Richi es digno de Expediente X. Su progresión se detuvo sin encontrar justificación. Pudo ser por el intento de Imbroda de convertirlo en alero puro o quizás la excesiva dureza que utilizaban los interiores rivales para intentar frenar su juego. La afición malagueña no salía de su incertidumbre ante la reducción de sus minutos en pista. Junto a mi amigo Daniel le hicimos, cómo no, una pancarta «¿Qué le estará pasando al probe Guillén que hace musho tiempo que no sale?» en el Fondo D, que el inolvidable Paco Rengel recogió en una crónica, siguiendo la letra de la canción del grupo Triana pura.

Para relanzar su carrera, Richi decide cambiar de aires. Tras su paso por varios equipos de ACB (León, Gijón, Gran Canaria y su natal Tenerife) con mayor o menor suerte, en 2004 comienza un exitoso periplo por la LEB Oro, una competición en la que ejerce un dominio abrumador. Y es ahí donde «Richi» se doctora y consigue números de escándalo. Es el pívot nacional deseado por cualquier club que quiere ascender a la ACB. Posee todos los récords imaginables: minutos jugados, puntos, rebotes, valoración... Tras 11 temporadas, nadie discute que hablamos del jugador más importante, el «Severo Ochoa» de la LEB.

Al final de su carrera consigue ser profeta en su tierra. En 2009 retorna a Tenerife y lidera un proyecto encaminado a que el conjunto chicharrero logre su ascenso a la ACB. Su juego, cercano a los 40 años, se hace más maduro, cuasi infalible.

El gen competitivo de «Richi» permanece inalterable. Se compromete con Manolo Rincón para convertirse en el líder y «abuelo» de un Clínicas Rincón lleno de jóvenes talentos. Guillén suma una exhibición tras otra. Era tal el nivel que brindaba «Richi» que Moncho Fernández, su entrenador en Los Barrios en 2006, lo repesca para la recta final de la campaña 2013/14 con el Obradoiro, siendo el mejor jugador en su debut: 19 puntos y 22 de valoración.

El verano pasado ofreció una rueda de prensa en la que anunció su retirada tras disputar la última temporada en Mallorca. Todo el baloncesto español le rindió un merecido homenaje. Sin embargo, la pasión por el básket hizo que «Richi» descolgara rápidamente sus botas para incorporarse al CB Marbella en una doble función: jugador del equipo de 1ª Nacional y entrenador de los más pequeños, quienes dan sus primeros pasos con el genio del poste bajo.