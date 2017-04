El Unicaja, muy pendiente para su futuro en Euroliga del Madrid-Darussafaka

El Unicaja ganó la Eurocup, pero aún no tiene confirmada al 100 por 100 su participación en la Euroliga. Va a depender de lo que pase a partir de esta noche, en el play off de cuartos de final de la que arranca entre el Real Madrid y el Darussafaka turco. Si el equipo otomano es campeón de la Euroliga le robará su plaza al Unicaja, ya que perdería su Licencia C, al ser el Darussafaka un club invitado, no tener Licencia A ni tampoco la opción de acceder por su país con una Licencia B.

Así que, por unos días, toca animar al Real Madrid ante un rival hecho a golpe de talonario y entrenado por un exNBA como David Blatt. El Madrid se ganó después de treinta jornadas el derecho a tener el factor campo a favor y el de enfrentarse con el peor clasificado de los ocho mejores de la competición.

La serie de cuartos se juega al mejor de cinco partidos. Los dos primeros se juegan en Madrid y después el play off irá a Estambul. El que gane tres pasa a semifinales. Al Unicaja le interesa que los turcos caigan cuanto antes.