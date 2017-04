El Unicaja prepara una gran oferta para retener a Nedovic, tentado por el CSKA Moscú

El Unicaja ya hace números y prepara una generosa oferta para que su gran estrella, Nemanja Nedovic, deje a un lado la propuesta del CSKA Moscú y prolongue su estancia en Málaga, al menos la próxima temporada, en la que el club tiene garantizada -a expensas del Darussafaka Dogus- su participación en la Euroliga. «Nedo» tiene un año más de contrato en Málaga, pero con una cláusula de salida baja para salir a un equipo de Euroliga este verano. Y, según informó La Opinión la pasada semana, el CSKA quiere que el escolta serbio juegue en el equipo ruso la próxima temporada.

El Unicaja ya sabe que existe esa intención del CSKA, pero va a tratar de convencer al jugador, al que va a presentarle una mejora de contrato con un nuevo documento para ampliar su vinculación. El club pretende que «Nedo» firme un nuevo compromiso, subiendo las cantidades que ya tiene pactadas para el próximo año, y ampliando el acuerdo entre uno y dos años más.

El gran hándicap para la entidad de Los Guindos es que sólo tiene garantizada su presencia en Euroliga un año, por lo que no puede competir con los grandes equipos que tienen Licencia A y mucho más dinero. Por eso, la idea es no incrementar excesivamente ese buy out para que, en caso de regresar a la Eurocup, «Nedo» pueda cambiar el Unicaja por un gran equipo de Euroliga, dejando un dinero en las arcas malagueñas y aliviando, además, un elevado contrato de futuro.

No hay prisa, eso sí, porque el Unicaja espera la llegada del agente del jugador, el poderosísimo Misko Raznatovic, para el mes de mayo. Será entonces cuando las dos partes hablen sobre la continuidad de Nedovic, ya que, en caso de que el CSKA llegue en junio con el dinero de su salida hay poco o nada que negociar. Así que antes de que acabe la temporada, el Unicaja va a realizar un contragolpe, presentando un nuevo contrato, con un salario más elevado al actual y confiando en que el serbio piense en otro tipo de variables que la económica.

El Unicaja no puede luchar con los rublos rusos. El CSKA está dispuesto a invertir 2,7 millones en dos años, a razón de 1,2 el próximo curso y 1,5 el siguiente. Cantidades que, con bonus incluidos, podrían incluso alcanzar los tres millones en dos años.

El Unicaja quiere plantear un contrato multianual, con opciones de salida para «Nedo» más cómodas en caso de que el Unicaja no juegue Euroliga. Espera convencer así al jugador, que es muy feliz en Málaga, que está encantado con la ciudad y con el clima, que vive con su novia, la modelo Mina Milutinovic, y que sabe que en el Unicaja es el líder de un gran proyecto mientras que en el CSKA sería uno más. Eso sí, mejor pagado y con opciones de ganar la Euroliga y disputar la Final Four de Belgrado en 2018. Mucho que analizar para el jugador. El Unicaja quiere ponérselo difícil. Y, para ello, quiere convertirle en el mejor pagado de la plantilla.