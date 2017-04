García: "Necesitamos que la afición se vuelque para llenar el Palacio en la Euroliga"

Eduardo García, presidente del Unicaja, fue protagonista este jueves en el programa "Merchán en directo" de Radio Marca. El mandamás cajista, que ha estado muchos meses apartado de los medios, pero que tras la victoria en la Eurocup ha regresado a la escena pública, habló del presente y del futuro del club cajista.

García está feliz con el regreso del equipo a la Euroliga y explicó su versión de por qué el Unicaja se quedó el pasado verano sin Licencia A. "Hemos peleado y luchado muchísimo. Se creó una nueva sociedad en circunstancias especiales. Marcó el número de países y los intereses. Se perdió una licencia para España. Baskonia ha tenido mejores resultados que nosotros en la Euroliga. Ellos han estado en cuatro Final Four y se quedaron la tercera licencia".

De cara al proyecto de la próxima temporada, con la exigente vuelta a la elite continental, el presidente cajista mostró la ambición del club y del dueño. "Vamos a hacer todos los esfuerzos económicos necesarios y tenemos que implicar a Málaga y a toda la provincia. Estamos haciendo los estudios necesarios para ver cómo vamos a estar. Dentro de la casa estudiamos la mejor manera de tener un equipo competitivo para este reto, en este nuevo formato. Ya estamos dentro de la Euroliga y Jordi Bertomeu ya ha dicho, se ha publicado en prensa, que la competición va a aumentarse, va a crecer. Para ello, para estar ahí, le pido a todos los aficionados que se vuelquen. Vamos a estar en la mejor competición, es un espectáculo, la nueva Euroliga es un bombazo y hay que llenar el Carpena, que se vea esa inquietud de esos aficionados al básket. Debemos hacer un esfuerzo colectivo. El club va a hacer todos los esfuerzos necesarios pero todos hemos de volcarnos. Eso sí, debemos saber donde estamos, ante superequipos: CSKA, Real Madrid, Fenerbahce€ Clubes que dan pasos adelante de una forma espectacular. Málaga va a tener la oportunidad de ver una gozada y eso tenemos que hacernos todos partícipes. No sólo el club, que pondrá todos los medios para ilusionar. Ha de ser un tema colectivo, de todos. Esperamos una respuesta masiva de todos los que se han ilusionado".

Jugar la Euroliga implicará más gastos a la entidad, entre ellos muchos viajes por todos los rincones del continente. "Habrá que utilizar chárter y vuelos regulares, de todo, como en la viña del Señor. Las circunstancias serán las que obliguen. Cuando haya dos partidos de Euroliga en una semana y no haya conexiones deberemos usar chárter. Cuando vayamos a Estambul hay un vuelo directo. Y la diferencia de dinero es importante. Si hay que ir a Krasnodar habrá que hacer otras combinaciones y estudiaremos si hay dos partidos a la semana para decidir. Cuando fuimos a Krasnodar en las semis de la Eurocup, que fue dificultoso, el primero en montarse en el avión soy yo", apuntó el presidente.

Lo que sí parece clara es la continuidad de Joan Plaza la próxima campaña, según asegura García. "Joan Plaza tiene contrato en vigor. De todas las cosas que se han dicho y que se ha hablado... Nunca habléis escuchado de nadie del club hacer comentarios negativos, porque sabemos que es un trabajador incansable. Él tiene un modelo que respeto y que le avala con los resultados. Ahí están", aseveró. No le preocupa al presidente verde el reciente cambio de agente del coach, respecto a si eso condicionará su futuro deportivo con la entidad de Los Guindos: "El que haya cambios de agentes de entrenadores y jugadores está a la orden del día. La mayoría de las veces pasa sin pena ni gloria. Ahora sabemos que Misko Razanotovic es el agente más importante, porque tiene la batería más importante de jugadores. En Europa no hay ninguno como él. Si ha llegado a un acuerdo, yo lo respeto. Eso forma parte de lo habitual en este mundillo".

Como no puede ser menos, el máximo dirigente cajista, sacó pecho tras el reciente título continental. "Todos valoramos el éxito. Se ha hecho con mucho trabajo por parte de todo el mundo que trabaja y colabora con el club: entrenador, cuerpo técnico, jugadores€ alguno del barrio, que iba con la mochila a Los Guindos a entrenar.

Por último, explicó la decisión tomada el pasado verano de prescindir del equipo vinculado de la Liga LEB. "Mantener un equipo LEB Oro, además de costar una cantidad enorme, la experiencia dice que no te asegura que esos chicos puedan llegar con seguridad al primer equipo. Tenemos una parte social, con 800 niños. Y una parte de cantera, donde hay 100 chavales. Y de esos 100 esperamos que aparezcan los jugadores que vayan entrando. Pero eso no es fácil por muchos motivos. Yo no niego lo que hemos hecho y quizá lo que volvamos a hacer€ pero tiene que darse una selección de jugadores o que podemos cederlos a clubes en los que confiemos", finalizó.