"Necesito todavía una semana más para jugar como yo quiero"

Dejan Musli ya es uno más en la rotación del Unicaja. El pívot balcánico regresó el pasado domingo a las pistas, contra el Morabanc Andorra, y tuvo una mayor presencia de minutos y de rol importante en el choque del miércoles ante el sorprendente Iberostar Tenerife.

Musli ha tenido la mala suerte de tener que parar durante un mes por una inoportuna lesión en el tobillo, justo en el momento en el que el equipo logró el título continental ante el Valencia, pero ahora, sin embargo, afrontará algo más descansado el tramo final de la Liga Regular y el play off para el título, para el que el Unicaja ya está clasificado de forma matemática.

Después de lo visto contra el Iberostar Tenerife, ¿olvidada definitivamente la lesión?

Sí. Creo que sí. Necesito mejorar todavía un poco físicamente, pero ya está todo bien.

¿Contento con el resultado y con el juego del equipo ante los canarios?

Si ganamos y encima yo juego bien , perfecto. Creo que necesito una semana más todavía para jugar como yo quiero.

La única pega del partido del miércoles, la poca gente que había en el Carpena ¿no?

Yo lo entiendo. Es complicado porque la gente trabaja y tiene difícil acudir. Al público no se le puede decir nada porque cuando es importante, bueno siempre es importante, pero cuando son partidos más importantes, como los de la Eurocup, la gente viene, llena el pabellón y está a tope con nosotros. Hay que darles siempre las gracias.

¿Está el Unicaja en el mejor momento de la temporada?

Sí. Estamos muy, muy bien. Jugamos bien en ataque, en defensa, al contraataque... Estamos muy felices por cómo estamos jugando.

¿Qué es lo que ha cambiado para que el equipo haya dejado atrás todas sus dudas y esté ahora a un nivel tan alto?

Cuando empezamos la pretemporada había muchos jugadores nuevos. Trabajamos mucho y muy duro durante muchos meses y por eso ahora jugamos mejor. Ahora llevamos ocho o nueve meses juntos y eso se nota en nuestro baloncesto. Ahora sabemos lo que tenemos que hacer en ataque y en defensa.

Siempre habla Plaza de buscar el equilibrio entre lo ofensivo y lo defensivo. ¿Ha encontrado ese equilibrio el Unicaja?

Ahora estamos mucho más conjuntados, como dije antes, y eso es perfecto para nuestro juego de ataque y para nuestro trabajo defensivo.

Qué pena que no empiece mañana mismo el play off por el título. Es una pena estar ahora un mes esperando tal y como está el equipo...

Sí. Pero a mí no me gusta pensar mucho en el futuro. Yo digo lo mismo que dije el primer día que llegué a Málaga: Hay que ir paso a paso y partido a partido. Ahora solo pensamos en el Barcelona.

Está el Unicaja a dos victorias del liderato y a una sola del tercer puesto. ¿Próximo objetivo?

Nuestro objetivo debe ser ahora estar entre los cuatro primeros para tener ventaja de campo en el play off de cuartos de final. Aunque para nosotros tampoco eso es importante porque ganamos a quien sea fuera de casa... (risas)... No. Es broma, es broma.

Sinceramente, ¿se puede ganar el domingo en el Palau Blaugrana?

Seguro que sí. Vamos a ir a Barcelona a intentar ganar. El Barça es un gran equipo, han tenido muchos problemas de lesiones, pero es un gran equipo y será un partido muy difícil.