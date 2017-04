Nedovic: "El Barça es un rival directo"

El Unicaja comenzó a preparar este viernes el encuentro ante el FC Barcelona del próximo viernes, tras el triunfo del miércoles ante el Iberostar Tenerife, ya con el play off en la mano de forma matemática y el descanso del jueves concedido por Joan Plaza a su plantilla. El jugador franquicia del equipo malagueño, Nemanja Nedovic, habló sobre el encuentro en el Palau de este domingo (17.00 horas). Tras su exhibición ante el equipo tinerfeño, ahora "Nedo" quiere más y llegar al play off en la mejor posición posible.



"Puede ser un gran momento si ganamos allí, pero tenemos otros cuatro partidos. Si ganamos todos los partidos en casa y uno o dos fuera estaremos en buena posición. Estamos sin presión, pero todos mis compañeros y yo queremos ganar el domingo", expllicó Nedovic, que ve al Barça como un rival directo en la lucha por los puestos de cabeza de la Fase Regular.



"Es un partido especial para nosotros, para nuestros aficionados, importante para subir en la clasificación", indicó el jugador del Unicaja, que ve al Barça como lo que es, un "grande": "Ha ganado todos sus partidos en casa menos uno, también a los equipos de play off. Estamos en un buen momento de juego. Estamos jugando felices, con sonrisas, relajados tras ganar en la Eurocup, se nota en la pista. Estamos en un buen momento, pero queremos más, siempre".



El Unicaja vuelve a verse las caras ante el FC Barcelona, el rival que le apeó de Vitoria en los cuartos de final de la Copa del Rey, en un encuentro muy malo de los malagueños. "No va a ser una revancha, olvidamos la Copa, fue un momento de mucha expectación en Málaga, pero lo perdimos y eso es pasado", indicó el escolta, que está convencido de que este domingo se vivirá un partido muy diferente y de gran trascendencia.



"Es un partido muy importante, porque son nuestros rivales para las posiciones de la dos a las seis. Estamos preparando el partido bien y vamos a ir ganar", prosiguió "Nedo", que también analizó al rival.: "Tienen un gran base y un gran pívot. Si paramos a Ante Tomic y su juego interior tendremos mucho ganado. Ellos hacen el pick and roll muy bien, hay que trabajar en ello. No podemos olvidar a los tiradores como Eriksson, que nos metió varios triples ne la Copa. Son completos, tuvieron problemas pero ahora están mejor. Será interesante", finalizó el jugador franquicia de los malagueños.