El Unicaja cumple el trámite ante el descendido Manresa

El Unicaja solventó la visita del colista y ya descendido ICL Manresa, con una cómoda victoria, sin grandes sobresaltos, en un partido que no le exigió demasiado, y en el que fue a rachas, a tirones. Llevado en el primer cuarto por Jamar Smith, después por Viny Okouo, en el tercero por los 13 puntos de Kyle Fogg y en la recta final a lomos de Jeff Brooks. Actores diferentes para sacara adelante un partido que mete de nuevo al equipo malagueño en la "pomada", con 19 triunfos, empatado con Baskonia, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria, aunque con desigualdad de partidos disputados.



El triunfo tuvo dos lunares. El primero, la baja afluencia del Martín Carpena, que sólo tuvo a 3.891 aficionados, la peor entrada de la temporada. Y la segunda, la lesión de Carlos Suárez. El capitán, justo el día en el que hacía historia al convetirse en el décimo jugador con más partidos, se lastimó el tobillo derecho y se perdió la recta final.



Los malagueños jugaron sólo a ratos, vivieron una mala salida de primer y tercer cuarto, pero les bastó un achuchón de determinados jugadores y un poco de actitud atrás para sacar adelante el partido. Ahora, toca descansar, ya que el Unicaja tendrá 10 días sin partidos, lo que vendrá bien para recargar pilas.



Fogg acabó como máximo anotador del encuentro para el Unicaja, con 18 puntos, seguido por los 17 de Smith, los 16 de Brooks y los 10 de Viny Okouo. El canterano fue un soplo de aire fresco y jugó a un gran nivel.





Resumen de cada cuarto

Taponazo seguido de canastón. Así terminó el tercer cuarto en Málaga. #LigaEndesa pic.twitter.com/DYBuMZuXn7 „ Movistar Basket (@MovistarBasket) 26 de abril de 2017

I believe I can fly. Matazo de Brooks en la victoria del Unicaja. #LigaEndesa pic.twitter.com/1oCZTAFPY7 „ Movistar Basket (@MovistarBasket) 26 de abril de 2017

Joan Plaza pone un cinco conEl partido arranca con imprecisiones, pérdidas de balones y poco juego, escasa vistosidad y un partido infumable. Fogg rompe la monotonía con un triple y Musli, ante su exequipo, da el primer estirón al partidoHay tiempo muerto en la pista y Pere Tomás sale con la capa de Supermán, porque anota tres triples consecutivos(el primero a tablero) y pone alIbon Navarro pone una zona para tratar de frenar el acierto exterior, tras triple de Smith: 18-17. El Unicaja no corre en la transición defensiva y Trapani anota un dos más uno. Falla el adicional, pero los catalanes se hacen con el rebote en ataque. El Unicaja sigue impreciso, pierde un balón y permite quemachaque el aro malagueño: 18-23. Trapani se pone las botas y anota sobre la bocina elel canterano del Unicaja cedido en Manresa. Pero hace dos faltas muy rápidas. El Unicaja trata de ajustar su defensa. Plaza pone un quinteto eminentemente defensivo:El esloveno no está fino. Plaza no hace amigos y mete aEl Unicaja, con tiros libres de Suárez, vuelve a tomar la delantera en el partido: 28-27. a 5:31.Sigue la mejoría malagueña: 32-28. El vistiante Suggs corta la racha verde con un triple, pero Viny Okouo, muy activo,El pívot canterano llega a los 6 puntos. Y Jamar Smith, con dos triples y una asistencia a Viny, amenaza con romper el partido: 42-34.Otra vez el Unicaja sale a pista con poca actitud, y Pere Tomas lo aprovecha: 46-47. Triple de Suggs para poner el 48-50., más un dos más uno de Omic, pone de nuevo al equipo malagueño con una cómoda ventaja: 59-50. Responde Romaric, con un triple a tabla. Pero Jamar Smith no quiere bromas y deja el 61-53. Tiempo muerto y Navarro responde. Y Fogg, on fire, con dos triples más para sumar 13 puntos en el cuarto, deja sobre la bocina el 67-55, la máxima.Pone Waczynski con un triple la máxima de la temporada, peroy ha de irse al banquillo a reposar. El madrileño se une a la baja de Nemanja Nedovic, que se perdió el partido por ese mismo problema. Jeff Brooks comienza ahora a anotar con mucha facilidad: 80-62 (min.35).