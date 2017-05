Raznatovic revela el futuro que quiere para Nedovic y Plaza

C. W. Lauritsen

La Final Four de la FIBA Champions League disputada este pasado fin de semana no solo sirvió para que el Santiago Martín fuera testigo del primer título en la historia del CB Canarias, sino que también congregó a bastante gente influyente del mundo de la canasta. Entre esos personajes destacados se encontraba el prestigioso agente Misko Raznatovic. El serbio está considerado como el representante más influyente de Europa y tenía a siete pupilos disputando el título de esta competición, además de a Txus Vidorreta -técnico del Iberostar Tenerife-, otro de sus representados dentro de la empresa BeoBasket.

Raznatovic, en su estancia en Tenerife, tuvo la deferencia de atender a compañeros de La Opinión de Tenerife, para hablar sobre el futuro inmediato de dos piedras angulares del proyecto del Unicaja de cara a la próxima temporada: Joan Plaza y Nemanja Nedovic.

A nadie se le escapa que entrenadores y jugadores suelen estar muy influenciados por su entorno más próximo, familia y representante. Siempre se dice que un jugador juega donde él quiere... o donde le dice su agente. Si Nedovic escucha los consejos de Raznatovic, el futuro del serbio está muy claro: jugará la próxima temporada en el Unicaja.

El prestigioso representante lo explica a La Opinión de forma clara. «Sinceramente, Nedovic tiene un montón de clubes interesados en él. Al igual que tuve una visión con Edwin Jackson, para que se quedara en el Movistar Estudiantes y ahora lleva camino de ser MVP de la Liga Endesa, tengo otra visión con Nedovic y creo que lo mejor para él es que siguiera en Málaga un año más. Por el club, por sus objetivos deportivos, por la ciudad... Su estatus debe ser importante en la Euroliga, con buenos números para mostrar su potencial. Que todo lo que hizo en la Eurocup lo pueda hacer también en la Euroliga. Luego, sí que podría moverse como le va a pasar ahora a Jackson, que hay cuatro o cinco equipos de la NBA que se han interesado y creo que este verano va a ser protagonista de una gran operación. Si se va Nedovic ahora pienso que no ha finalizado su «trabajo» en el club. Creo que el Unicaja hará el esfuerzo de tener un equipo potente y «Nedo» tendrá la oportunidad de brillar en él. Pero es cierto que hay equipos que lo quieren», aseguró un Raznatovic convencido de que lo mejor para su pupilo es vestir de verde cajista la 2017/2018. «Hay un dicho popular en Serbia que dice que es mejor ser el número uno en un pueblo pequeño que alguien desconocido en una gran ciudad», remata Raznatovic sobre «Nedo».

Cuestionado sobre el futuro de Joan Plaza, el agente es menos tajante, aunque también le augura un año más al catalán sentado en el banquillo del club de Los Guindos. «Plaza tiene un año más de contrato y en estos momentos no creo que el Unicaja decida dejarlo marchar. Si tiene una gran oferta podría ser, pero es un gran entrenador y ambicioso. Unicaja va a estar la próxima temporada en la Euroliga y su objetivo tiene que ser clasificarse para la Final Four. Salir del Unicaja no diría que es imposible pero sí dificilísimo. Solo saldría en caso de recibir una oferta de un club potencialmente ganador de la Euroliga», aseguró.

El agente balcánico, que predice el triunfo de Cleveland en la NBA y el del Olympiacos, en la Euroliga, desvela también cuál es la clave para que él y su empresa sean un referente en el mundo de la representación del baloncesto europeo y mundial. «Tenemos una muy buena organización, con mucha gente trabajando en las diferentes áreas. Solo en España tengo a dos hombres y en toda la Agencia seremos alrededor de unos 15, sin tener en cuenta a los que trabajan en Estados Unidos. Compartimos trabajo y responsabilidades. Por supuesto que las cosas más locales me llegan. Realmente me encanta mi trabajo y no supone un esfuerzo dedicarle muchas horas al día cuando amas lo que haces», explicó.