Ensayo general para el play off

Los vascos juegan hoy un partido aplazado en la pista del Iberostar Tenerife, otro de los rivales directos por ser cabeza de serie

El Unicaja sumará hoy su octavo día sin competir, después de ganarle el miércoles de la semana pasada al ICL Manresa en el Martín Carpena. El equipo malagueño regresará el próximo domingo, por fin, a la rutina de partidos, para afrontar la recta final de la Fase Regular de la Liga Endesa. Le quedan sólo tres asaltos. Un esprint que arrancará el domingo en Vitoria ante el Baskonia (18.30 horas), que vivirá un nuevo episodio el miércoles día 10 ante el UCAM en Murcia (20.00 horas) y que cerrará el domingo día 14 en el Martín Carpena ante el Real Betis Energía Plus, en un choque aún sin horario confirmado.

El pleno de tres victorias facilitaría a los cajistas un puesto entre los cuatro primeros clasificados de la ACB, una aspiración real a día de hoy para los hombres de Joan Plaza, que ocupan la sexta posición, con 19 triunfos y 10 derrotas tras 29 partidos.

Con una plaza de play off ya garantizada desde hace algunas semanas, ahora el Unicaja tiene al alcance de la mano esos puestos de privilegio que le darían el factor pista en el play off de cuartos de final, a sólo tres partidos. El 14 de mayo acabará la Fase Regular de la competición nacional y el Unicaja quiere aliarse con las buenas sensaciones vividas en los dos últimos meses para tratar de certificar su presencia entre los cuatro mejores de la ACB. Y es que la estupenda racha del equipo malagueño, que ha ganado cuatro de las cinco últimas jornadas, le ha dejado en una situación muy positiva para sus intereses. A pesar de eso, si el conjunto de Joan Plaza ganara los tres partidos que le restan por disputar no tendría una plaza garantizada en los sitios de privilegio.

La actual ACB es un caos. Ya que al Unicaja le quedan tres jornadas para acabar, mientras que al Herbalife sólo le restan dos y al Baskonia, rival del domingo, aún cuatro. Todo esto complica las cuentas. Aunque sí que parece claro que el encuentro en el Buesa Arena es vital. De hecho, se presenta como una especie de ensayo general para el play off. Porque el Baskonia es, a día de hoy, tercero. Y el Unicaja, sexto. Es decir, que si la Fase Regular hubiese acabado hoy, los dos serían rivales en la serie de cuartos de final. Pero con el factor pista para los vascos.

Y eso es lo que trata de evitar ahora el Unicaja. El cuadro de Plaza es sexto, un puesto consolidado ya, con 19 victorias y 10 derrotas, y ya supera al Gran Canaria, que ha pasado a ser séptimo (19-11), y a quien le gana el average. Debe el Unicaja mirar hacia arriba, y ahí se encuentra al Iberostar Tenerife (19-9), que podría ser un inesperado aliado hoy ante el Baskonia (20-8).

Al Unicaja le interesa un doble o un triple empate con canarios y vitorianos. Al Iberostar le ganó los dos partidos (+21) y al Baskonia ya le venció en Málaga (+10). Un nuevo triunfo en Vitoria le pondría por delante de ambos en caso de empate en la clasificación. Así que interesa ese triunfo canario. Menos beneficioso sería un empate con el FC Barcelona, ya que tiene perdido el average por -13 puntos de renta, aunque con un triunfo y una derrota en el particular.

El reto es ganar todo lo que queda. Claro que no será una tarea nada sencilla. Porque el Unicaja afronta ahora un mes de mayo complicado, con tres partidos en sólo una semana, y visitando a un rival directísimo como el Baskonia y después viajando a Murcia, para medirse a un UCAM crecido de la mano de Fotis Katsikaris, que está a dos triunfos del Andorra y que apurará sus opciones de play off.

Nadie dijo que llegar a ser cabeza de serie para los play off iba a ser un camino de rosas. El equipo malagueño está subiendo su nivel. El título de Eurocup ha demostrado al cuadro de Plaza que puede ganarle a cualquiera. En casa y a domicilio. Y el Carpena ya demostró en los play off de la competición continental que, cuando ruge, es un escenario realmente temible.

Ahora demostrará el Unicaja si está preparado para derrotar a los más poderosos de la Liga, a equipos que han sido mejores en lo que va de temporada en la ACB. Y jugará sabiendo que tres victorias equivalen a tener muchas opciones de ser cabeza de serie en los play off por el título. De lo contrario deberá fiarlo todo a sus salidas. Hoy toca estar muy pendiente del Tenerife-Baskonia, a las 21.30 horas.