Plaza, sobre su continuidad: "Hay que esperar un par de meses para que se resuelva"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, ha visitado este mediodía Radio Marca, donde ha hablado del presente, pasado y futuro en primera persona, explicando cuestiones cotidianas y trazando líneas de actuación inmediatas. Habló largo y tendido del título de Eurocup y de los retos que se le presentan ahora al Unicaja, sobre su regreso a la Euroliga, para la que Plaza fue tajante. "Necesitamos realizar una mayor inversión en jugadores y en infraestructura para viajes".

"Hay equipos que tienen a 12 jugadores y luego otros cuatro o cinco que podrían ser incluso titulares en el Unicaja, pero sabemos que eso no va a ser así, pero debemos competir con la mayor dignidad", explicó el entrenador verde, que explicó que ya ha mantenido contactos con el club sobre la planificación.

"Yo entregué, tras la Copa del Rey, un listado de jugadores que sería interesante mantener. Cuando se confirme el número de jugadores que van a seguir yo comunicaré las plazas que hay que cubrir y Carlos Jiménez ha de ir buscando sustitutos de forma adecuada, en consenso con el cuerpo técnico y con mis ayudantes", dijo.

Y también habló sobre su futuro dentro del Unicaja. Plaza cambió de forma reciente de agente y firmó un contrato con Misko Raznatovic. "El cambio de agente, del que se ha hablado, se hizo hace muchos meses, pero pedí a mi nuevo agente que no se hiciera público hasta que finalizara la Eurocup. Luego se ha sucedido una especulación gratuita. Se hace muchas veces por deseo de tener retos mayores, por tener un agente que te proteja de una forma distinta. Se hace porque él cree en ti y tú en él. Ahora es muy fácil apuntarse el tanto y pensar que te has movido con el bajo interés de buscar nuevos retos para el futuro. Sólo quiero estar donde no haya dudas sobre mi proyecto. Mi manera de trabajar es peculiar y pretende que los jugadores mejoren y que se vayan a NBA o Euroliga. Que haya estabilidad en el club, que no hay gritos ni pañuelos ni amenazas. Soy así y trato de adaptarme a los lugares", explicó el catalán.

El Unicaja y Plaza tienen una cláusula de corte, que expira el próximo 10 de julio, tal y como informó este periódico, para cortar el año que ambas partes tienen firmado. "Por mi lado, no ha habido nada de cambios. Sólo el deseo de que se controle todo un poquito más. Si el club ejecuta la cláusula no quiero quedarme en pañales. Si me quedo, me apetece ver a mis jugadores jugando la Euroliga. Me apetece vivir eso, ver al Carpena. Hay que esperar un par de meses para que se resuelva todo esto".

Respecto a Oliver Lafayette, base que no acaba de entrar en la buena dinámica del equipo, Plaza dijo: "En el Real Madrid yo tuve a Raúl López y Pepe Sánchez, con un chaval que se llama Sergi Llull. Hay jugadores que te pueden ayudar a controlar un vestuario, a ganar una final€ Si le damos 30 minutos a un jugador y se lo quitamos a Fogg o Alberto€ Cuando juega unos minutos es porque el entrenador piensa en el futuro. Si Dani no hubiese tenido minutos esta temporada pues no habría hecho la final que hizo en Valencia".

También se le cuestionó por cómo se encuentra en Málaga, donde ya lleva cuatro años, y del reconocimiento que el Málaga CF le brindó el pasado lunes en La Rosaleda. "Málaga es una ciudad pequeña, cómoda para vivir y todos nos hemos de alegrar de circunstancias deportivas, periodísticas o literarias. El reconocimiento de que vayamos al césped de La Rosaleda es bueno. Cualquier motivo que nos haga disfrutar de ser malagueños es bienvenido. Esperamos volver a La Rosaleda".

No ha acabado aún la temporada para el Unicaja. Resta la parte final de la Liga Regular y luego los play off. "Los jugadores son conscientes de que somos un grupo humano bueno. No nos da miedo tener rivales de enjundia delante en play off y queremos llegar lo más lejos posible. Quiero pensar que la gente no piensa en renovaciones o fichajes, sino en Baskonia, Murcia y Sevilla, y luego el play off". El objetivo es tratar de quedar entre los cuatro primeros para tratar de tener un cruce favorable al menos en los cuartos de final, con el factor pista para el Unicaja. "Sería favorable tener el play off de cuartos, a tres partidos, con el factor pista a favor. Hemos de reconocer que Valencia, Madrid, Baskonia, Barcelona€ son rivales muy directos. Como Tenerife o Herbalife".