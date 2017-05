Suárez aplaza su renovación hasta final de temporada: "No quiero saber nada ahora"

El capitán sigue deshojando la margarita. Es más, ayer dijo, que no quiere saber nada de ella hasta que acabe la temporada. Carlos Suárez pasó por los micrófonos de la Cadena Cope este jueves y habló de su temporada, de las sensaciones que tiene y, por supuesto, se le cuestionó por su renovación. Y el madrileño no se anduvo por las ramas y manifestó, tras reiterar que se siente muy feliz en Málaga e identificado con el Unicaja y con el proyecto, que le ha dado orden a su agente de no saber nada hasta que finalice la presente temporada.

«Se lo comuniqué a los dirigentes en octubre, en enero y también ahora: hasta que acabe la temporada no quiero saber nada. No me como la cabeza con eso, el que está trabajando es mi agente y ya le he dicho que no me diga nada hasta final de temporada. Estoy muy contento en Málaga, lo he dicho por activa y por pasiva. Ahora hay cosas más importantes. Ya hablaremos cuando tengamos que hablar», dijo el ala-pívot, que habló sobre su cambio de ubicación en la pista.

«He cambiado mi cuerpo. Lo he pasado mal en el primer año, cogí más masa muscular e incluso recibí críticas de que me había puesto gordo. Salí en la esquina de una foto y parecía un gorila», bromeó el «Chimpa», que confía, al igual que el club, en mantener el actual bloque que tantas alegrías ha dado. «Espero y deseo que el club cambie lo menos posible, porque somos una piña, cuando peor estaban las cosas nos juntamos todos, es increíble la gente. Lo que conseguimos en la final, si no hubiera habido grupo...».

Sobre lo que sale ahora a diario en la prensa, sobre renovaciones, fichajes y cortes, dijo: «Intentas abstraerte, pero así es este mundo. Hay muchas cosas que sí que son ciertas, pero otras se la meten al periodista». Y prosiguió hablando del título de la Eurocup y la celebración: «Lo que he vivido aquí es más de fútbol que de baloncesto. Sólo con el recibimiento que tuvimos en el aeropuerto... Casi 2.000 personas. Eso tiene más valor incluso que la celebración en el Ayuntamiento porque la gente tenía que trabajar o ir al colegio al día siguiente. Te das cuenta de lo que vive la gente el deporte aquí en Málaga», señaló.

Le brillaron los ojos cuando habló de la nueva Euroliga. «Va a ser una pasada. Los dirigentes están trabajando en una plantilla más larga. Estoy seguro que el club es consciente de que la nueva Euroliga es criminal, pero criminal para bien también porque ha enganchado bastante y es mejor que la anterior. El club se ha ganado estar entre los mejores y vamos a valorarlo más, antes estábamos acostumbrados y parecía muy fácil, pero ahora nos ha costado tanto que se valorará mucho más».

Repasó a sus entrenadores. Desde Txus Vidorreta a Pedro Martínez, Ettore Messina, Pablo Laso y, por supuesto, a Joan Plaza, del que sólo tuvo buenas palabras: «Le veo ahora tranquilo. Él es uno de los entrenadores más respetados de toda Europa».