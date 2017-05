El Unicaja sigue quinto, a la espera de un tropiezo del Baskonia y ser cuarto

El Unicaja asentó ayer su quinta plaza liguera gracias al gran triunfo ante el Baskonia, aunque sigue sin poder depender de sí mismo en su intento por escalar una plaza y ser cuarto, por lo que debe ganar sus dos últimos partidos de la Fase Regular de la ACB y esperar tropiezos de Barcelona, que ahora es tercero (21-9), y del Baskonia, cuarto ya, también con 21-9. El Unicaja se queda en la quinta plaza, con 20-10, y ahora debe esperar un tropiezo del Baskonia. El cuadro vasco es el gran rival en esa lucha por ser cuarto que ha emprendido el Unicaja, ya que el average favorece al equipo cajista, que ganó en Málaga y también en Vitoria. Con el Barça, sin embargo, no hay opciones y debe perder sus dos partidos, ya que el average es para los culés en el duelo directo con el Unicaja.

El Unicaja acaba la Liga en Murcia, este miércoles, y el próximo domingo, en casa ante el Real Betis Energía Plus. El Baskonia juega ahora el derbi vasco ante el Bilbao y finaliza en el Buesa Arena ante el Fuenlabrada. Ni vizcaínos ni madrileños se juegan nada en la clasificación final. El Barça, por su parte, recibe al Iberostar Tenerife y luego acaba en la pista del Obradoiro, que ya se ha salvado matemáticamente.

El triple empate no favorece al Unicaja en su lucha por acabar tercero, aunque sí cuarto. En este hipotético caso, el Barça sería tercero; el Unicaja, cuarto; y el Baskonia es el que tendría las de perder, ya que ha perdido los dos partidos de esta Fase Regular con Barça y Unicaja.

No ha de perder de vista el equipo malagueño lo que viene por detrás, ya que iguala, con 20 victorias los tres, con Tenerife y Gran Canaria. Eso sí, esta próxima jornada puede ser propicia para los intereses malagueños. El Iberostar viaja a la Ciudad Condal para medirse con el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria tiene jornada de descanso, por lo que podría consolidar su quinta plaza liguera.