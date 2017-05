El Unicaja iniciará el play off el día 20 ó 21 de mayo

El baloncesto no para. Esta semana acaba la Fase Regular de la ACB y quedarán distribuidos los ocho equipos que se medirán en los play off de la ACB. Una fase por el título que, esta temporada, arrancará el 20 y 21 de mayo. Un fin de semana de máxima tensión para dar el pistoletazo de salida a la verdadera «salsa» del baloncesto, las eliminatorias directas. Los cuartos de final, a tres partidos, comenzarán el siguiente fin de semana del 20 y 21 para tres de las eliminatorias, excepto para la que juegue el Real Madrid. Como los blancos van a estar ese fin de semana en Estambul disputando la Final Four, la ACB atrasa el arranque de esa serie al día 24 de mayo. Y, de paso, le da unos días de margen al resto de las eliminatorias, cuyos segundos partidos se celebrarán el 25 ó 26. Es decir, que habrá cinco días entre un partido y otro para los otros seis equipos. Si fuera necesario el tercer y definitivo encuentro, éste se jugaría ese mismo fin de semana, el 27 ó 28, dependiendo ya de la televisión.

El cambio da un poco de aire a los equipos y permite al Madrid diputar el título de la Euroliga. Al Unicaja, en principio, no le afecta. El equipo blanco es ahora mismo el líder de la ACB (23-7) y aventaja en un triunfo al Valencia, que es segundo (22-8) y en dos a Barcelona y Baskonia, tercero y cuarto, respectivamente, ambos con 21-9. Luego aparece el Unicaja, que es quinto, con 20-10, y que aspira a continuar con su buena racha y tratar de arañar algún puesto. El emparejamiento Madrid-Unicaja en cuartos parece descartado, por lo que los verdes arrancarán el sábado 20 o el domingo 21.

El equipo malagueño necesita ganar mañana en Murcia (20.00 horas) y que a la misma hora, en Bilbao, en el derbi vasco, el Baskonia pierda para ser cuarto y tener el factor pista. El Unicaja le tiene ganado el average al Baskonia, pero lo pierde con el Barcelona. Los culés reciben el jueves al Iberostar Tenerife, que es sexto, con 20-10 también. Séptimo es el Herbalife, con un balance de 20-11, y que descansa esta semana. El Unicaja acaba la Fase Regular el domingo, día 15, a las 18.00 horas, con el Real Betis Energía Plus.