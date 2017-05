El Unicaja confía en que Eyenga sea el recambio de Waczynski para el play off

­El congoleño Christian Eyenga, un alero alto, de 2,01 metros, muy físico, de gran envergadura, formado en el Joventut de Badalona, drafteado por los Cleveland Cavaliers y que esta temporada ha promediado en el Varese italiano 12,6 puntos, 3,5 rebotes y 11,3 de valoración, con un 32% en triples, es el candidato número uno para suplir al lesionado Adam Waczynski.

El Unicaja ha estrechado el cerco sobre el alero congoleño, cupo de formación, conocido por Joan Plaza, y confía en que refuerce al Unicaja para los play off por el título. La búsqueda de un recambio para el lesionado Adam Waczynski, que se perderá lo que resta de temporada debido a una lesión en el gemelo de la pierna izquierda, podría acabar en las próximas horas. Carlos Jiménez tiene contactos avanzados con Eyenga, que acaba de finalizar la temporada en la Lega italiana, donde ha echado raíces tras una carrera con múltiples equipos, pasando por la NBA.

Christian Eyenga encabeza la lista de candidatos del Unicaja, en la que también tuvo ayer cabida un viejo conocido del Unicaja, el islandés Jon Stefannson. El escolta era del gusto del entrenador. Acaba de finalizar la Liga de islandia, donde ha sido MVP, pero arrastra problemas físicos que no hacen viable su fichaje. Que no lo aconsejan, cuanto menos.

Así que el Unicaja, tal y como informó ayer por la tarde La Opinión, activó varias operaciones, con la del africano por delante. El jugador de 27 años se formó en la cantera del Joventut, reclutado en su país por Anicet Lavodrama y formado en La Penya, entre otros, por "Matraco" Margall. Jugador eminentemente físico, ha mejorado mucho su tiro y tiene experiencia tanto en la ACB como en la Euroliga, con el Sassari.

El jugador conoce bien la competición. Físicamente es un portento y aportaría cosas diferentes a Waczynski. Tiene mucho menos tiro y conocimiento del juego, pero es más físico y mejor defensor que el polaco del Unicaja.

El Varese italiano, donde ha militado esta campaña, no se ha clasificado para los play off por el título y podría venir en las próximas horas. En el conjunto transalpino ha promediado esta campaña 12,6 puntos, 3,5 rebotes y 11.3 de valoración, con un 32% en triples.

El asunto está ya sobre la mesa y hay vía libre por parte del club a realizar una inversión razonable. Es cuestión de horas o de días. Porque la intención de Joan Plaza es que el alero pudiera incluso estar cerrado para hoy y que el Unicaja le inscribiera en la ACB antes de que a las 20.00 horas de esta tarde concluya el plazo de recepción de fichas en el organismo.

De esta forma podría incluso jugar este próximo domingo, frente al Real Betis Energía Plus, un choque que ha tomado un matiz muy diferente, después de la sopresa de ayer en el Palau Blaugrana. Y es que el Unicaja tiene ante sí la motivante opción de defender la cuarta plaza liguera. Los resultados sonrieron y la derrota del Barcelona ante el Tenerife ha llevado al equipo malagueño a la cuarta posición. El gran objetivo está ahora al alcance de la mano.

Si no llegara a tiempo, se le espera para el fin de semana y durante la semana podría conocer los sistemas y ser inscrito para disputar el play off. El Unicaja arrancará el 20 ó 21 de mayo. Aunque no adelantemos tiempos. Christian Eyenga aún no está cerrado, aunque podría hacerse en estas próximas horas. Stefansson está en la recámara. Y nunca hay que descartar que aparezca un mirlo verde. El mercado lo dirá.