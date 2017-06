"La gente percibe de mí que soy seco y distante, pero creo que no lo soy"

En ese momento se siente impotencia. No voy a las ruedas de prensa a explicar mis decisiones técnicas. Siempre, lo que hago, tiene un motivo. Muy poquitas veces lo hago porque sí. Si un jugador no juega es porque hay un motivo detrás. Si no juega Dani es porque no está en su mejor momento. Si juega Dani, es porque sacas rendimiento a él y juega por delante de Waczynski. Es evidente que si por la gente fuera y muchas veces por una opinión generada a través de los medios de comunicación, pues siempre jugaría el más guapo, alto y talentoso. Pero en una dinámica de grupo, donde no quieres que se dañen las relaciones y los roles, has de abarcar mucho más. Y nadie sabe por qué yo siento a un jugador. El último partido yo siento a Carlos Suárez 30 segundos en el banquillo y lo vuelvo a sacar. Y lo hago porque él sabe que él ha cometido un error y no quiero que se repita. El jugador sólo sabe, normalmente, o pista o banquillo. No entiende mucho más. Cuando unos cuantos te pitan, no sé si 50, 60 ó 100, se transmite que has perdido porque tú tomas una mala decisión y de ahí, que tú estás haciendo una mala temporada. Pero cuando un jugador se enfrenta a otro en un entrenamiento, o le falta el respeto al equipo llegando tarde, o no llega a la sesión de vídeo€ Esto no se puede dejar pasar por alto. Yo nunca voy a explicar esto públicamente, y entonces te lo comes tú con patatas. Y lo que esperas es que las cosas se pongan al final en su sitio. Muy poca gente llega a admitir que la inversión de tiempo que tú has hecho con jugadores que jugaban menos pues ha sido vital para conseguir lo que hemos conseguido. Estoy muy tranquilo de las decisiones que tomo y sé que son impopulares. Y a veces hay personas que ayudan a que sean todavía más impopulares de lo que deberían ser.

El coach cree que las cosas se están haciendo bien y espera apuntalar ahora el proyecto de cara a una próxima temporada muy exigente en Europa y en la ACB

Joan Plaza ya abandonó Málaga camino de sus merecidas vacaciones. El técnico catalán, a pesar de esa cláusula que puede ejecutar antes del 10 de julio para abandonar Málaga rumbo a otro club, lo cierto es que está muy involucrado en confeccionar la mejor plantilla posible de cara a la próxima temporada, que sería la quinta del catalán en el Unicaja. Antes de coger su moto y viajar hacia su lugar de descanso, Plaza concede una amplia entrevista a La Opinión de Málaga en la que el coach cajista hace balance de lo vivido este curso, las campañas pasadas y mira al futuro con ilusión para seguir creciendo al frente del banquillo del equipo de Los Guindos.

¿Qué balance hace de la temporada?

El balance es bueno, no diría que excelente, pero lo roza. El haber conseguido un título tras muchos años ya es para nota. Si ese título además venía con un pan bajo el brazo como la Euroliga, pues aún más. En otras etapas, en otros años, incluso con otros entrenadores, nos conformábamos con estar en play off y en la Copa. Nos hubiese gustado estar más arriba, estuvimos presentes. Los jugadores han ido creciendo, no hubo que hacer fichajes, más allá del tema de Trevor. No hubo dispendios, los jóvenes han crecido, se ha asentado el número de público. Hay una filosofía de trabajo. Ha sido un año muy bueno. Hubiese sido excelente estando en la final de la Copa y arañando partidos al Madrid en semifinales.

Separemos Liga ACB. Al borde de entrar en play off parte del curso y estirón para acabar cuartos. Victoria en el primer cruce ante el Tenerife en tres partidos. En «semis», sin ganarle al Real Madrid...

Yo siempre he dicho que cuando estás en un equipo muy grande, como el Madrid, puedes administrarte e ir de menos a más, para estar al final en el punto álgido. En el Unicaja es muy importante atar la Copa, estar entre los ocho primeros. El año pasado fuimos octavos pero no nos clasificamos por el organizador. Es muy importante empezar bien la Liga. Hemos estado arriba, nunca alejados de la cabeza. A nadie le gusta perder en canchas como Sevilla, pero aterrizas en la Liga doméstica tras jugar en campos en Europa€ La Liga Regular ha sido muy buena. Quedamos a uno o dos partidos de los primeros. Y llegamos a ser cuartos. Todos queremos más. Hemos hecho 22 victorias en una Liga recortada. El año que viene temo la alternancia con las Ligas Europeas. Sólo lamento haber comenzado con mal pie por lo de Trevor. Que tuvimos que traer a Ndiaye y luego a Omic.

Copa del Rey. Derrota en cuartos ante el Barça en una mala segunda parte

En el tema de la Copa del Rey, la gente venía con la percepción de que acabábamos de ganar al Madrid y que el Barça estaba mal. Pero esperábamos que el Barça echara el resto en la Copa, en un torneo más corto. Ellos tuvieron a un Eriksson imperial en el tercer cuarto, a un nivel que no ha estado todo el año, y nos ganaron. No aprovechamos dos o tres ataques en el segundo cuarto muy fáciles para romper el partido. No lo hicimos y se te tiran al cuello y te atrapan. Pero de ahí a hablar de gran debacle, pues no. El Barça nunca es fácil ganarle, porque saca lo mejor. Araña y te mata si no le pisas el cuello antes.

Dejamos para lo último la Eurocup. El subidón. ¿Con qué se queda de la competición?

Con la tranquilidad y la confianza que seguimos los planes. Al comenzar la temporada le planteamos a los jugadores estar muy cerca de ganarla, estando entre los cuatro últimos, en semifinales, llegar cerca de arriba. Había clubes con más presupuesto que nosotros, como Khimki, Bayern, Valencia€ Pero tuvimos la tranquilidad de seguir los plazos. No tuvimos ventaja de campo, pero fuimos maduros para no agobiarnos tras la primera derrota. Lo habíamos hablado y masticado, que podía pasar, que no podíamos derrumbarnos. Eso ha sido lo más bonito. No tener miedo al factor cancha, no derrumbarnos, ganarle al Bayern a pesar de haber perdido tres veces contra ellos. Y al Valencia tras perder cinco veces. El equipo demostró madurez y cohesión de los jugadores con la idea que mis ayudantes y yo pusimos. Luego la reacción de la gente fue espectacular, muy bonita. Algo que no olvidaremos ni los que estuvieron viéndolo ni los que participaron. Fue bestial.

¿Qué nota le pone entonces al curso? Del 1 al 10.

Le pondría un 8. Un 8,5. Yo hubiera matado por un 8,5 cuando era estudiante. Para un 10 has de romper demasiadas barreras. Para un excelente, has de estar más arriba. Semifinales en Copa. Arañar algún partido en semifinales de la ACB€ 8,5 ó 9. Luego también, como yo explico y vosotros no valoráis, todo lo que conlleva detrás€ No hemos llegado a esta etapa tras haber cambiado a medio equipo y tal. Sólo lo de Trevor. Juan José García nos ayudó durante un periodo corto de tiempo. A día de hoy, que un equipo comience con 12 y casi acabe con esos 12, pues tiene mucho valor. Se demuestra que la entidad está serie, estable; que el entrenador no es un cantamañananas; que la composición del equipo se ha hecho bien en verano. Es una gran señal a mi entender. El público se ha fidelizado con lo que que ha visto. Eso hace que sea un 8,5 ó 9. Que un malagueño sea el MVP de la final de la Eurocup. Todo eso es lo que hace la nota final. No hay un momento crítico como ocurrió otros años.

La barba ha sido sintomática esta temporada. Llegó sin ella, sin ese escudo; ¿cuándo decidió volver a dejársela?

En un momento crucial. Mi idea era tenerla ya para el día del Barcelona (cuartos de final de la Copa del Rey). Pero no creció lo suficiente. Pero o carne o pescado. No puedes ir a medias. Por enero, a finales, decidí que no me veía reflejado. La gente percibe de mí que soy seco y distante, y creo que no lo soy. Soy estricto en mi trabajo, quiero que todo el mundo vaya a mi ritmo: ¡ta, ta, ta, ta, ta, ta€! Pero no soy ni seco ni estricto. La barba a veces puede frenar a la gente y hace pensar que seas más ogro. Odio que la gente tenga un exceso de respeto. Me gusta el respeto, ojo. Pero no me gusta€ cuando hablo con mis ayudantes quiero que me lo digan todo. Que la jefa de prensa me diga si me equivoco o no. Y si la barba era un freno, pues quería que dejara de serlo. Pero vi que con barba o sin barba, las cosas eran igual. Entonces, me identifico más con la barba y me digo que es mi sino.

En enero, el equipo no arrancaba. Había algo raro en el entorno. ¿Llegó a pensar que le echaban?

Sí que intuyo que hay una cierta disconformidad con lo que está sucediendo, que no es justo. Entiendo que estamos en el Mediterráneo, que la novedad prima. Nos gusta cambiar de entrenadores, jugadores, directores técnicos, de presidentes€ Y es un síntoma de debilidad. Sí es cierto que, en aquel momento, pensé que en verano sí que podía darse esa situación. No en aquel momento quizá, pero sí que en verano pensé que la gente podía prescindir de mí.

Badalona, Madrid, Sevilla, Kaunas y Málaga. Defina cada experiencia una con una frase, una palabra.

A veces me piden poner títulos de libros a mis temporadas y dices: "Joder, qué invento ahora". Más que Badalona, que fue una etapa larga, hubo un principio en la escuela de baloncesto que mi hermano y yo creamos. Si pongo toda esa componenda junta, el año que estuve en Tarragona, lo que ahora sería LEB Oro, fue el lugar donde yo me gradué. Adquirí los conocimientos de Míquel Nolis, uno de los mejores formadores de España. Estuve al lado de Jordi Cairo, que me dio la oportunidad de estar en el primer equipo. Allí todo el mundo nace con un balón de baloncesto. Y cuando dices que te quieres dedicar a eso te dicen: "¿Eres tonto o eres tonto?". Porque hay otros 400.000 que también lo persiguen. Y esa etapa de formación la tengo así. Lo del Madrid fue una lotería€ También una inversión de muchos años, porque mi relación con Boza Maljkovic venía de muchos años atrás. Hablamos de haber venido a Málaga hace muchos años. De Panahtinaikos, de Limoges, de PSG€ Una inversión de tiempo que la gente ahora no quiere pasar. Porque la inmediatez de Twitter hace que la gente quiera ir más rápido. Invertí muchas cosas para estar ahí. Me hice palizas con mi Fiat 1, la "Bala Negra", lo llamaba yo, hasta Limoges y pasarme una semana en una pensión en la que ninguno de nosotros dormiría nunca porque era terrible. Ahora lo pienso y me dijo: "¿Cómo te metías ahí a dormir?". Pero no tenía capacidad económica para ir a otro sitio. En el Madrid fue un trabajo a largo plazo, con una vivencia espectacular. Fue el primer catalán en la historia del Madrid, si eso significa algo, que para mí son estereotipos, pero con la dificultad que comparta. Porque yo me enamoré de Madrid y creo que Madrid se enamoró de mí. Y eso demuestra que esos estereotipos son una mierda€ Las personas, seamos donde seamos, hemos de entregarnos a los lugares y dar el cien por cien. La etapa de Madrid fue un sueño, algo brutal, muy bonito de vivir. De Sevilla tengo un recuerdo fantástico porque allí vas con otro rol. Porque generamos un grupo humano€ Me pasó en Madrid, donde tuve la suerte de tener a Llull o Mirotic o Bogdanovic, que están a otros niveles, pues pude seguir con esa filosofía. Con Satoransky, Sastre, Balvin o Burjanadze€ Puede entrenar a Porzingis, cuyo mérito es de Aíto y de los que estuvieron allí. Pude demostrar que se puede competir con gente joven pero también en Copa del Rey, que son palabras mayores. Y ganarle el primer partido del play off de cuartos contra el Madrid. Jugamos una final europea. Fue una etapa de consolidación de mi idea. Kaunas€ Volveré a Kaunas, al Zalgiris, en unos años, hay cosas por hacer. Ese año aprendí algo que me había contado muchas veces Manel Comas, que decía que un entrenador no puede considerarse entrenador hasta que no dejan de pagarle o hasta que lo echan. A mí nunca me habían echado en plena temporada o me dejaron de pagar. Y allí me dejaron de pagar, me embargaron el dinero que tenía en el banco porque era tan ingenuo de pensar que mi espónsor era sólido. ¿Qué hago? Y la decisión de quedarme allí hizo que me ganar el respeto de todos. Y ganar la Liga en esas condiciones y que me dieran la Orden de Mérito hizo que aquello valiera la pena. La enseñanza fue brutal. Espero, antes de que me muera, que me devuelvan ese dinero, pero fue una experiencia espectacular. Fue el primer entrenador español en Euroliga que estuvo fuera. Yo fui el primero en romper esa barrera, desde los años de Díez Miguel en Italia o Kucharski en Suiza, y fue una bonita etapa y yo abrí ese camino. Ahora en el Unicaja, siguiendo mis parámetros, ahora soy mejor entrenador, soy más sólido, más maduro y ágil, y tengo margen de mejora. Ahora puedo morir tranquilo. Mi historial demuestra que donde he pasado han sucedido cosas, con penurias, peleas, con algunos heridos por el camino, pero en general, miro detrás, y no sólo las cosas logradas a nivel de club. Aquí, del año anterior a llegar yo ahora, hemos fidelizado a la gente y necesitamos a más, sobre todo el año que viene. Muchos jugadores han crecido a mi lado, trabajando. Y son capítulos de mi vida que alguna vez espero escribir en algún libro.

Lleva ya cuatro temporadas en Málaga, su mayor aventura, por longevidad. ¿Era como se lo esperaba, superada esta barrera?

Yo sé qué tipo de carácter tengo. Y sé que las cosas no son fáciles. Igual que conmigo los jugadores que incorporamos tienen un proceso de aclimatación más largo, yo sé que no soy una persona, no fácil, pero es verdad que puedo mostrar disconformidad en algunas decisiones. Cuando se me ficha ya se sabe que soy así. Por mi idea de baloncesto, que voy matizándola y mejorándola año a año, yo soy capaz de partirme la cara con quien haga falta. Es evidente que, igual que un matrimonio, cuando pasan los años, pues hay cosas que se erosionan, otras se encallan y otras se consolidan, porque la gente respeta más las virtudes y defectos de tu pareja o de tu entrenador. Y estamos en esa etapa. El club, si echo la vista atrás, quiero pensar que está un poco mejor en todo. Se han conseguido cosas bonitas. Creo que había varios objetivos al llegar: algunos me los comentaron, otros me los inventé, otros los sondeé con mis ayudantes. Y muchos se han ido consiguiendo y estoy muy orgulloso de cómo hemos llegado hasta aquí. Ha habido buenos momentos, malos y regulares, y malos entendidos. Estamos en una situación estable. Estuve tres años en Sevilla porque me fichó Zalgiris. Y allí sólo estuve un año porque me tuve que ir porque me debían dinero. En el Madrid hubo un cambio de presidente, que fichó a Jose Mourinho y Ettore Messina, con un cambio de ciclo. En alguno de estos lugares pude estar más tiempo. El que haya estabilidad, no en el jefe de la manada, que es el presidente, sino en el que dirige la manada, que soy yo, pues es buen síntoma para todos. No hay que adormecerse. Estoy bien, estoy contento. Me he sacado un peso de encima porque he ganado un título y lo he podido lograr en casi todos los lugares, o jugar finales, y no me había pasado en Málaga. Y me saqué un peso de encima.

¿Cuál ha sido el año más complicado de todos?

El año pasado. Las lesiones de Markovic y Jamar. El estado de Hendrix. Y los malos momentos atraen a otros males momentos. Pero estoy contento por el año pasado por cómo lo resolvimos. No se dio valor a prescindir de Hendrix sin fichar a nadie, y el equipo ganó 11 de 12 partidos finales y se llegó al play off. Y ser capaces de trampear una temporada con la lesión del capitán general Markovic, más la de Jamar, con lo de Hendrix, fue la temporada más compleja, pero hago una buena lectura de lo que hice.

Cuando un familiar o un amigo viene a visitarle, ¿a dónde le lleva a cenar?

A muchos, es algo que me encanta. Me gusta comer bien, pero más que eso me gustan los lugares, que tenga unas vistas fantásticas, donde los camareros y el personal disfruten y me hagan sentir feliz... Los llevo a muchos lugares. Hay un rinconcito en el centro de Málaga que mucha gente no conoce que es La Recova, una tienda de antigüedades que hacen comidas y sobre todo desayunos. Es espectacular. Cuando voy ahora está lleno de guiris, está al lado de la iglesia que ayudó a restaurar Antonio Banderas. Allí entras y solo pides el café y después te sirven siempre lo mismo, unas tostadas y algo que lo enriquece que está cojonudo. El ambiente es genial y a desayunar los llevo allí. A comer los puedo llevar a muchos sitios. He descubierto hace poco La Calma en Torre de Benagalbón. También descubrí el Antoxo en Torremolinos... El Montana también tiene mucho encanto, como y agradable. Me gusta mucho el Juanito Juan, el Pimpi Florida, El Pimpi del centro... todos los sitios con encanto.

Y a dar un paseo, ¿a qué sitio de la ciudad?

Es evidente que, como en mi ciudad Barcelona, el mar aquí condiciona. Un buen paseo por el mar ya está bien. Pero ahora he descubierto muchos lugares. Hace poco estuve en Júzcar, el pueblo de Los Pitufos, en el que muchos de mi staff no han estado en la vida ni conocían. Hemos estado en El Torcal de Antequera, me sorprendió mucho. He estado paseando por El Caminito del Rey, a donde quería llevar a la plantilla mi jefa de prensa y le dije que no por los que tenían vértigo. Allí he estado dos veces, primero solo y luego con Marga, que sufrió un poco, también he de decirlo. Hay muchos rincones en Málaga y es de las cosas que más me gusta de aquí, es muy diversa... Ronda me parece una genialidad. Benahavís, Frigiliana... He visitado sitios, menos de los que quisiera, pero tengo la sensación de que si el día libre que tengo lo dedicó entero para mí es como si estuviera empezando a fallar. Odio esta sensación, pero es la que tengo y no puedo evitarla.

¿Qué le parece la vinculación de Pep Guardiola con la política y en su caso con el independentismo catalán?

Hace muchos años aprendí, al oír a muchos políticos hablar de deporte sin tener ni idea, a aplicarme lo mismo a la inversa. De política tú Joan qué sabes, nada. Es evidente que yo me rijo por un nivel de tolerancia máximo, tú puedes hacer lo que quieras mientras no me salpique a mí. Mi nivel de respeto es muy alto, estoy abierto a estar en tertulias y escuchar de política, pero es algo que no domino para entrar a juzgar. Me parece bastante ridículo escuchar a presidentes de gobierno, de comunidades autónomas incluso de vecinos. Por poner un ejemplo, mi portero, cada vez que entro y me dice "vaya partido hemos hecho hoy", siempre cuando perdemos. ¿Yo te digo algo de que la escalera está bien o mal? (se ríe). Yo la política es un tema que no domino y por ello no lo juzgo.

Hablando de futuro. Ocho o nueve jugadores quiere que sigan. Lafayette es el único que tiene claro que no va a seguir€

Me gustaría mantener un bloque alto de jugadores, 8 ó 9, 7 ó 8, los que sean, pero va a ser difícil que sea así porque la realidad nos devora. Equipos que han estado jugando esta Euroliga nos han llegado a intimidar al avisarnos de lo que se nos viene encima. No sé hasta donde se va a poder llegar a nivel de esfuerzo para incrementar el presupuesto en la medida de lo posible, pero eso es capital. Quizás habrá que hacer sacrificios, quizás haya personas con contrato que no puedan seguir o personas que tengan contrato y sean ellas las que no quieran seguir. Hay que tener plan A, B y C. Si pudiéramos tener un equipo destinado a Euroliga, otro a ACB y cinco jugadores para alternar en las dos competiciones sería genial, pero como no va a a ser así tenemos que acertar en los americanos, en los pívots, en los nacionales. Los de los americanos siempre lo digo pero es que hay equipos que van a tener dos americanos solo para jugar la Euroliga, nosotros no, nosotros dos para todo. En esas estamos, es difícil prescindir de jugadores que quieres, pero nadie ha dicho que se fácil el papel del presidente, del secretario técnico y el mío. Tenemos margen hasta el 30 de junio para poder ir jugando con todo esto. Lo que no temo más del año que viene es la dureza de la Euroliga porque el equipo llegará bien físicamente. Temo más lo que la gente va a suponer que es la segunda competición, que es la ACB. Vendremos de jugar en la cancha el Olympiacos y nos tendremos que ir a jugar a Burgos, si finalmente sube. Esa es mi pelea, en pocos días saldremos de dudas, pero estamos abiertos a hacer algún sacrificio o algún canje. Si hablas con un profano te dice que siendo tan dura la Euroliga pues que fichemos a jugadores de 25 años que físicamente aguantan todo, pero necesitamos gente con empaque capaz de jugar en pistas tan calientes como Estrella Roja o Maccabi y luego venir a la ACB y rendir igual. Esa madurez te la dan jugadores de más de 30 años. No sólo hay que tener tíos cachas y físicos, hay que hacer una buena mezcla.

Alberto y Suárez están negociando. ¿Ha hablado con ellos? ¿Le ha pedido al club un esfuerzo por dos de los emblemas, el canterano MVP y el capitán?

Al club ya le dije lo que tenía que decirles si estuviera en su lugar. Son casos distintos, uno está creciendo y el otro está en un estado óptimo y su implicación con el club y la ciudad son excelentes. Tanto uno como el otro deben estar muy agradecidos al club, a sus compañeros y un poquito a mí. Carlos debe estarlo porque cuando salía del Real Madrid se especulaba que se iba al extranjero, a Siena. Vino a parar aquí y con mucho trabajo ha logrado hacerse un hueco. Él ha de estar muy agradecido, muy agradecido, muchísimo. Alberto, desde que empezó en el segundo equipo con Pepe Pozas, mucha gente no entendía que se le cediera, pero al final se ha demostrado que la escuela de coger la maleta y salir fuera de casa hace que también te curtas y que valores más lo que haces. Entiendo que todos quieran mejorar su nivel de vida, pero también tienen que ser conscientes de lo que Málaga representa en sus carreras. No es lo mismo ganar un título en el Real Madrid que en Málaga, con un rol distinto. Espero, por el bien de todos, que lleguemos a un acuerdo pero dentro de los parámetros que tiene el club. Yo doy mi opinión deportiva, la económica es la que el club maneja.

¿Le ha pedido al club que no siga algún jugador con contrato?

No, solo que estemos preparados para todo. Si nos llega la oportunidad y tenemos que cortar a un jugador, habrá que hacerlo. Nos decían que el Valencia no solo doblará el presupuesto sino que va a cortar a la mitad de la plantilla por hacer esa gran plantilla. Nosotros tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas, tenemos una cantera que queremos cuidar, pero si hay que tomar decisiones de este nivel aún siendo impopulares, habrá que hacerlo. Es por lo que estoy intentando convencer a mis jefes. Para el año que viene, para esos setenta y tantos partidos hay que tener un perfil de jugador muy determinado y no equivocarse en ninguna posición.

Hablaba antes de los americanos. Jamar ha sido para usted un seguro. Su agente le ha dicho al club que se va si no hay mejora y el club le ha dicho que no la habrá. ¿Vislumbra un futuro sin él? ¿Cuenta con Fogg?

No voy a hablar de ningún jugador en concreto. Lo ideal es que siguieramos mucho, pero tenemos que ver lo que nos ofrece el mercado y si nos ofrece un jugador que mejore a lo que tenemos entonces lo haremos, pero no solo en los americanos.

Antes le pregunté por si ha pedido que algún jugador con contrato no siga. ¿Cuenta con Dejan Musli?

No voy a ponerle nombre y apellidos a los jugadores que creo que deben seguir y cuales creo que no. Solo te puedo decir que sí vamos a estar muy atentos al mercado por si podemos mejorar cualquier posición. Aquí no estamos para hacer grandes amigos, estamos para que el equipo rinda al mejor nivel y represente a la ciudad de Málaga y a su sponsor lo mejor que podamos. Nos gustaría, idílicamente, que todo el mundo siguiera, que todos a menos precio, pero esas cosas no suceden. Hay que valorarlo todo y ponerlo en una balanza y en el caso de que haya opciones ir a por pívots, bases, nacionales o americanos, que mejoren lo que hay, incluso entrenadores, deberemos coger la mejor opción y hacerlo sin rubor.

¿Se lleva muchas mudas de vacaciones? Se lo pregunto de otra forma. ¿Deja ropa en Málaga para el próximo curso?

No, lo dejo todo aquí. Yendo en moto pocas cosas puedo llevarme, mi mujer es la que se lleva las dos maletas y a la perra y casi no mete nada. Dejamos todo para la vuelta y alrededor del 20 de agosto poder estar aquí, ahora mismo.

¿Cuántas reuniones ha mantenido ya con el presidente, Carlos o sus ayudantes para planificar la próxima temporada?

Con Carlos y con el "presi" hemos tenido dos, profundas y muy largas. Con mis ayudantes, casi cada día. Yo nada más terminar la Liga, esa misma noche, escribo las cosas que no me han gustado, las que sí me han gustado... luego esas cosas las maceras y las enriqueces al cabo de unos días. Después de procurar que mis ayudantes también lo hicieran, hemos estado hablando de las cosas que creemos que hemos hecho bien, las que hemos hecho mal, las que repetiremos, las que hemos de matizar y más en una competición como la que se nos viene encima. Cada uno de nosotros hemos hecho un listado de jugadores para el año que viene. El listado de jugadores que maneja el club yo se los reenvío a mis ayudantes directamente y ellos deben darme cuál sería su perfil de equipo y si falla uno cuál sería el plan B, el plan C o el plan D. Con todo esto en común, se lo daremos a Carlos Jiménez y al presidente para ver si podemos ayudar en algo. Las reuniones son constantes y muy buenas.

En la comida de despedida, ¿dio usted charla? ¿Qué dijo?

Hablé con los jugadores antes de ir a la comida, en el vestuario. Básicamente les agradecí haberme soportado todo el año. Pedí disculpas por si me había equivocado y ellos habían malinterpretado alguna decisión, explicándole que nunca hay un tema personal cuando haces que un jugador no juegue mucho un partido y al otro sí darle muchos minutos. Les dije que ésta iba a ser una temporada que íbamos a recordar todos pero que aún debían pasar más años. Les dije que estaba muy satisfechos de cómo se habían entregado, que se prepararan muy bien para lo que nos venía el año que viene. Para los que no siguieran que contaran conmigo para lo que necesiten, lo he hecho siempre. Jugadores que estaban conmigo y ahora están en Estados Unidos me han llamado, en Turquía me han llamado... en cualquier lugar. Quiero tener una buena relación con todos aunque haga una línea divisoria entre los jugadores y yo. Mi discurso fue de agradecimiento y también de disculpas.

¿Qué le ha pedido a Nedovic para el próximo curso?

Que se prepare. Siendo quien es y teniendo el rol que tiene tras su renovación ha de jugarlo todo y hacerlo igual en casa que fuera, en Euroliga y en ACB, ha de jugar estando enfermo, estando lesionado, ha de jugar con defensas ultra duras. Para eso deberá prepararse muy bien físicamente este verano. Él es consciente y se ha llevado un plan de trabajo importante. Lo ideal es que no fuera con la selección, pero ha de llegar muy bien, se ha convertido en el capitán general del equipo y debe llegar óptimo para entrenar muy bien. Después de tomarse 15 días muy merecidos de vacaciones ha de prepararse como cualquier jugador de la NBA que descansan un poco y se meten en campus, entrenos específicos de tiro, bote€ Tiene que ganar musculación, velocidad, mejorar la fineza de piernas. Eso es lo que le he pedido. Mentalmente también tiene que estar preparado, no habrá partidos A y partidos B, todos serán A.

Si pudiera pedir que Eyenga se quedara, ante una Euroliga tan física, ¿lo haría?

Sí, Eyenga nos ha ayudado mucho, al igual que Omic. Me ha gustado mucho la actitud de Christian y creo que es el perfil de jugador atlético, tosco, que nos podría venir bien el año que viene, lo que pasa es que ahora hay que priorizar y saber si quieres un cuatro que te pueda hacer de cinco o un cuatro que haga de tres€ Se fichó a un jugador que juega de dos y de tres, ya no tenemos tanta capacidad, pero uno o dos jugadores de ese perfil nos iría muy bien.

Dijo el presidente que se ha hablado con Jayson Granger. Usted sabe bien cuáles son los números y lo que tiene para fichar. ¿El Unicaja puede invertir dos millones en Granger?

Aunque os sorprenda no sé nada de temas económicos. Traer a Granger sería excepcional, hasta tal punto que estaría dispuesto a empezar con 12 si él viniera. Me parece un jugador crucial, muy importante. Pero también conozco a Jayson y sé que busca siempre nuevos retos. Quiere mejorar, mejorar también su salario. Las condiciones fiscales de Turquía no son iguales que en España, las de Andalucía son distintas que en las de País Vasco€ Ojalá se diera, pero sinceramente no lo veo, conociendo sus ambición y nuestras posibilidades, no lo veo.

¿Ha hablado usted ya con algún jugador de cara a la próxima temporada?

Sólo he hecho una y no pensando en el año que viene, pensando en su carrera deportiva. Algunos son muy veteranos, otros muy jóvenes, pero es curioso que a muchos no les han hablado del hecho de ser poco influenciables, algo fundamental. Tú vives en un entorno donde tu esposa, tu agente, tus padres, la prensa € te pueden generar una serie de condiciones, pero es muy importante que te equivoques tú. Hay muchos intereses alrededor de un jugador para que se derrumbe por aspectos colaterales ajenos a él. Le he dicho que vigilen los parámetros de su carrera.

¿Qué cara puso cuando le dijeron que Dragan Milosavljevic estaba fichado y ni el presidente ni Jiménez le habían consultado antes?

Ellos me comentaron que seguían a varios jugadores y me hablaron de él, les dije que me parecía interesante, pero como tantos otros. Les dije que había que analizar, saber qué clase de persona es, si necesita jugar 30 minutos, si es entrenable, qué nivel de vida tiene, qué nivel de ambición tiene. A partir de ahí el club decidió ficharle y trataré de sacar el mejor rendimiento.

Leo Westermann ha fichado por el CSKA de Moscú. Un buen jugador, ¿no?

Sí, muy buen jugador. Lo que pasa es que los grandes equipos suelen hacer sus plantillas 15 días antes de empezar la competición. Tú puedes tener prioridades en algunas líneas, pero tenemos plan A, B y C. Nadie es tan imprescindible para que se derrumbe nada. Jugadores que nos podrían mejorar y no salen, no pasa nada, ya habrá otros. Hay varios clubes que nos han enseñado, no solo de la parte baja, sino también de Euroliga, que han traído jugadores casi desconocidos y que han acabado triunfando después de un año. Creo que no hay que estresarse. ¿Cuál es nuestra posición en el mercado español? Quintos, pues habrá cuatro equipos que escogerán antes que nosotros. ¿Cuál es nuestra posición en el mercado europeo? Entre el décimo y el duodécimo. Incluso hay equipos de Eurocup más ricos que nosotros. Si no podemos fichar a un jugador que nos gustaría que fuese nuestro plan A, pues vamos al plan B o C. Quizás a veces acabas trayéndote al D. A veces tener la plantilla hecha tan rápida no es la mejor solución.

Plaza sigue el próximo curso. ¿Y el resto de sus ayudantes y gente de intendencia?

Han de seguir sí o sí. Todo mi staff, que va desde mis ayudantes que son Herrera, Cañete y Ndong, hasta los jefes de prensa. Todos ellos deben estar renovados y mejorados salarialmente. A mí me gusta ver a gente con una sonrisa a mi lado. Yo los siesos, aburridos y los que hacen de funcionarios no me gustan. Quiero gente que pueda llamar a las 2 de la mañana y decirles que necesito esto para mañana, que se sientan involucrados. Necesito gente feliz que trabaja durante 49 semanas al año a u n ritmo brutal, para hacer eso necesitan estabilidad salarial y descanso. Han sido fundamentales, yo soy la punta del iceberg, pero detrás hay una base que es impagable. Sin su ayuda, la de todos, no habría sido posible. Mario Bárbara se pasa allí más horas que un reloj, o el trabajo de los utileros, que puede haber una gran debacle si no tienen el agua a punto, la camiseta de turno a punto€ Sería bueno que vosotros los cuidarais un poco más y me gustaría ver entrevistas a ellos, tienen mucho más que decir muchas veces que yo.