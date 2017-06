El Unicaja acepta la revolución en la plantilla si las salidas son a coste cero

El cajista Nemanja Nedovic celebró su cumpleaños en Belgrado junto a su pareja y algunos amigos. Entre ellos estaba Alen Omic, el pívot con el que el Unicaja sí cuenta para el próximo curso, pero con el que deberá llegar a un acuerdo. En esa fiesta en una disco también había jugadores serbios como la megaestrella Milos Teodosic, del CSKA Moscú. También estaba en esa fiesta, aunque no salga en la foto, el exbase verde, Stefan Markovic.

El cajista Nemanja Nedovic celebró su cumpleaños en Belgrado junto a su pareja y algunos amigos. Entre ellos estaba Alen Omic, el pívot con el que el Unicaja sí cuenta para el próximo curso, pero con el que deberá llegar a un acuerdo. En esa fiesta en una disco también había jugadores serbios como la megaestrella Milos Teodosic, del CSKA Moscú. También estaba en esa fiesta, aunque no salga en la foto, el exbase verde, Stefan Markovic.

­El Unicaja ha escuchado a Joan Plaza y su petición de tratar de darle una vuelta de tuerca a su actual plantilla, negociando incluso salida de jugadores con contrato en vigor para incorporar fichajes que relancen al equipo en la Euroliga 2017/18. El entrenador, al igual que el club, está preocupado porque detecta que a su actual equipo le falta capacidad atlética y física para poder competir en la exigente temporada que se avecina, tanto en Europa como en la ACB. Una tarea compleja.

La entidad está dispuesta a contentar al técnico pero siempre y cuando esto no descuadre las cuentas del club. ¿Salidas de jugadores con contrato en vigor? Pues sí... Pero siempre y cuando no comporte un gasto para las arcas de Los Guindos. Es decir, sólo a coste cero, sin necesidad de indemnizar a jugadores o tener que pagarles por abandonar el club con contrato en vigor.

El Unicaja está dispuesto a plantear todo tipo de escenarios posibles: canjes, negociaciones, traspasos sin ingresar dinero, salidas a coste cero... Pero no quiere gastarse la liquidez que tiene en indemnizar por despidos. Ese montante está destinado para reforzar la plantilla, mejorar los contratos de Nemanja Nedovic, Jeff Brooks y compañía, y traer dos o tres jugadores que mejoren al equipo para el próximo curso.

El mensaje es muy claro. El Unicaja está dispuesto a tener a su plantilla en el filo de la navaja. Y seguir viendo y estudiando el mercado. De aquí al 30 de junio van a pasar todavía muchas cosas. Y, si existe una opción mejor o algún «mirlo blanco» se pone a tiro, tratar de ficharlo. Pero, para ello, hay que dar salida al jugador que tenga contrato. Y sin indemnizarle. Hay que tirar de ingenio. Negociar con el agente de turno, permitirle que busque otro destino y se marche sin recibir dinero...

El tema está sobre la mesa en Los Guindos. El presidente, Eduardo García; el secretario técnico, Carlos Jiménez; y el propio Joan Plaza han tenido ya varias reuniones y han hablado sobre este tema largo y tendido. La idea primitiva era tratar de mantener la mayor cantidad posible de jugadores. Y en ese camino se ha trabajado. Hay ya hasta once jugadores con contrato: Alberto Díaz, Kyle Fogg, Jamar Smith, Nedovic, Dragan Milosavljevic, Adam Waczynski, Dani Díez, Carlos Suárez (su renovación está hecha), Brooks, Dejan Musli y Viny Okouo. Diez... Faltaría un base y un pívot (Alen Omic). Y poco más...

Pero se le va a dar una vuelta a este equipo. Plaza lo ha pedido. Y algunos jugadores han pedido ya irse, aunque está por ver cómo se juega esa partida de póker con sus agentes. Jamar Smith puede cortar su contrato -también el club- pagando 25.000 dólares antes del 30 de junio. La opción de que salga Kyle Fogg también está abierta. En su caso, sólo el club puede romper el contrato, pagando 70.000 euros. ¿Se negociará con él, sabiendo que no está contento con sus minutos, para que se marche gratis? Es una opción...

Por fuera, el club quiere jugadores que conozcan el juego y no le importa su veteranía. Gusta mucho, como se informó, Brad Oleson. Adam Waczynski tiene contrato en vigor, sin opción de salida. No se descarta, si un equipo se interesa por él, darle la libertad e incorporar en el puesto de alero un jugador de un perfil diferente, con menos tiro y bastante más músculo.

Y en la zona es donde Plaza detecta un déficit de centímetros y envergadura. Algún jugador, como tienen todos los equipos potentes de Euroliga, con físico, salto, intimidación y muelles. Y, como se ha venido contando en estas páginas, el damnificado sería Dejan Musli. El pívot serbio tiene contrato en vigor y es un talento de la naturaleza, con una calidad fuera de toda duda. Pero a Plaza no le encaja. Porque la intención es quedarse o, al menos, tratar de hacerlo, con Alen Omic. Es un pívot más intenso, más físico, es joven y ha caído de pie en Málaga. Hay todavía que negociar con él, porque su caché es alto, aunque el Anadolu Efes le indemnice.

Así que ahora se negociará con Misko Raznatovic, el agente de Musli, para que lo ponga en mercado. Ofertas no van a faltarle. Plaza no cuenta con él y el pívot serbio deberá decidir si sigue aquí sin su confianza o no. El Unicaja está dispuesto a dejarle ir gratis. Pero nunca pagando para rescindirle.