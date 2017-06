El Barça y Sito Alonso se fijan en el esloveno Alen Omic

El regreso de Alen Omic al Unicaja para la próxima temporada no va a ser nada sencillo. El jugador pactó con el Efes de Estambul esta misma semana la rescisión del contrato por una temporada que unía a ambas partes, condición indispensable para que el Unicaja estudiara su fichaje. En las oficinas de Los Guindos es, desde luego, una de las opciones prioritarias para el juego interior en este mercado veraniego, pero su fichaje va a ser duro.

Al esloveno, que cuajó una gran temporada en Málaga, tras su incorporación en febrero para suplir a Hamady NDiaye, ya le ha salido una primera "novia" seria. El FC Barcelona y Sito Alonso han puesto sus ojos en el center balcánico para que sea una de las caras nuevas del equipo culé la próxima temporada. De momento solo ha habido una primera conversación con su entorno, pero la opción de que Omic vista de blaugrana está muy abierta.

El problema es que el Unicaja no puede apostar fuerte por Omic hasta que no se solucione el futuro de Musli. Y en este caso, el tiempo juega en contra de los intereses de los verdes. Plaza no quiere que Musli y Omic sean la pareja de pívots del próximo curso, el año del regreso del equipo a la Euroliga. Su deseo sería una dupla con Omic y un futuro fichaje que pueda actuar de "4" y de "5". Un jugador más atlético que el serbio. Pero con Musli con contrato en vigor, esta idea está pendiente de acordar su presunta salida, algo que por ahora no se ha producido y que tiene pinta de que no será fácil de cerrar en los próximos días.

Está claro que la salida a mercado de Omic, liberado ya de su compromiso con el Efes, iba a traer el interés de terceros equipos. Lo ideal habría sido que su rescisión en Turquía hubiera tardado alguna semana más para que el Unicaja fuera cuadrando sus opciones en el juego interior, sobre todo para tratar de buscar la salida de Musli. Pero la rapidez con la que Omic ha roto su vinculación con el cuadro otomano no ha ayudado a que en Los Guindos puedan apostar fuerte por él y ahora su regreso al Martín Carpena parece más complicado.

El Unicaja juega con la "ventaja", eso sí, de que el esloveno se ha enamorado de Málaga en los meses en los que ha estado cedido en el club verde. La noche de la Eurocup parecía un canterano de Los Guindos viéndole celebrar el título continental en la pista de La Fonteta y, sobre todo, en el aeropuerto. Su deseo cuando dejó Málaga hace un par de semanas era regresar a la Liga ACB y al Unicaja en el caso de romper con el Efes, pero esta presunta oferta del FC Barcelona puede hacerle variar sus planes iniciales y quebrar los deseos de Plaza y del club.