Brad Oleson, la opción principal que maneja el Unicaja por Smith

El Unicaja da por hecho ya la salida del club de Jamar Smith después de dos temporadas en las que ha ido de menos a más y pretende que su recambio sea el exescolta del FC Barcelona, Brad Oleson. La Opinión informó el pasado jueves de que Carlos Jiménez, secretario técnico del club, había comenzado a buscar escoltas ante la opción de que Smith saliera del club. Y que en su lista ocupaban lugares prioritarios tanto Brad Oleson como el tirador del Herbalife Gran Canaria, Kyle Kuric. Pues es Brad Oleson el objetivo número uno del equipo malagueño, que ocupa plaza de cupo y tiene esa «experiencia» de la que hablaba Joan Plaza en la entrevista publicada en este periódico el pasado fin de semana.

El Unicaja no pasará ninguna oferta a Oleson hasta que Jamar Smith no deposite los 25.000 dólares, algo que podría hacer de forma inminente. Su agente, Chet Ervin, se ha comunicado recientemente con la entidad y su decisión es firme. El Unicaja ha reiterado que no subirá las cantidades pactadas en su contrato para el próximo curso y el agente sacará a Smith del club, salvo cambio de última hora. De hecho, el pago de esta cantidad podría producirse en las próximas 48 horas, antes incluso del fin de semana. Y antes, por supuesto, de la fecha tope para activar el corte de su contrato, este próximo 30 de junio, el viernes de la próxima semana.

Así las cosas, el Unicaja y Carlos Jiménez han activado las opciones que tienen en la recámara. Y el primero de ellos, como se informó la pasada semana, es Brad Oleson. El escolta de 1,91 metros no continuará en el FC Barcelona y Nacho Rodríguez, nuevo hombre fuerte del club culé, ya se lo ha comunicado. Y Oleson se acerca a Málaga. Joan Plaza ve en él un «soldado» perfecto para las batallas de la Euroliga que se avecinan. No le importa que el estadounidense acabe de cumplir 34 años, ya que quiere algún jugador de este perfil, muy veterano, que llegue de un gran club, capaz de soportar la presión en pistas calientes, tal y como explicó en la ya citada entrevista.

Oleson es un gran tirador que no necesita lanzar demasiado ni amasar el balón. Rinde en los dos lados de la zona y ocupa, además, plaza de cupo de formación. La gran duda es su estado físico. Este curso ha disputado con el Barça 32 partidos de Liga Endesa, con 20 minutos de media por choque, y 7 puntos (48,2% en triples), 1,9 rebotes, 1,6 asistencias y 7,8 de valoración. En la Euroliga, Oleson ha promediado, en 24 encuentros, 5,3 puntos, (34,5% en triples), 1,8 rebotes, 2 asistencias y 6 de valoración en 21 minutos en pista.

Oleson está en mercado, tras acabar con una etapa de cuatro temporadas en el Barça. Y la opción de jugar Euroliga le seduce. El Unicaja incorporaría, además, un cupo de formación, una cuestión que no es baladí y que nunca está de más. Los contactos están avanzados, aunque no hay nada cerrado. Ni siquiera hay intercambio de contratos, ya que el Unicaja tiene primero que rebajar el número de exteriores, donde hay overbooking ya.

La más que posible salida de Jamar Smith va a liberar una plaza de extracomunitario. El club está muy interesado en reforzar el puesto de «cuatro y medio» y ahí podría encajar la opción de Devin Booker, pívot del Bayern Múnich que acaba contrato y que quiere seguir en Euroliga, tras firmar grandes números en Eurocup.