El excajista Edwin Jackson acepta una oferta del Guangdong de la Liga china

El exjugador del Unicaja, Edwin Jackson, que este curso ha sido el jugador con más valoración de la Liga ACB con el Movistar Estudiantes gracias a unos números de ensueños, jugará la próxima temporada en la exótica Liga de China. «Anuncié que jugaría en la NBA, en la Euroliga o bien... (redoble de tambores). Al final, no es ni lo uno ni lo otro», escribía el escolta francés en su cuenta de Twitter. Y su representante, el poderoso Misko Raznatovic, informó este miércoles que el destino del jugador será el Guangdong Southern Tigers. El jugador se va por un sueldo estratosférico y estará ya liberado en el mes de abril, por lo que podrá reforzar a cualquier equipo importante de Europa.

Jackson, que sonaba para jugar en el Valencia Basket, se marcha así de España donde ha jugado las últimas tres temporadas. El díscolo escolta galo llegó al Barcelona mediado el curso 2014-15, ante la plaga de lesiones del equipo blaugrana. El Unicaja le echó el ojo, pero aquí no tuvo buen feeling con Joan Plaza. Cambió de agente y se marchó con Raznatovic, y se fue al Estudiantes. En Madrid ha roto, a sus 27 años, todos los registros: 21,4 puntos, 3,5 rebotes, 3,4 asistencias y 21.8 de valoración.

El jugador ha reconocido que «económicamente era una oferta que no se podía rechazar». «He preferido aceptarla antes que una opción por defecto en Euroliga, donde había tanto entrenadores como directores deportivos que me querían. No podía ir con los equipos que quería por motivos contractuales o financieros».