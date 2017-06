"Ni en los peores momentos de la negociación me vi fuera del Unicaja"

Carlos Suárez y la afición del Unicaja ya pueden respirar tranquilos. Club y jugador seguirán unidos al menos dos años más, que podrían ser incluso cuatro, hasta junio de 2021. A pesar de que la renovación ha sido dura y durante algunas semanas el jugador ha parecido más fuera que dentro del club, lo cierto es que todo se ha cerrado de forma satisfactoria y el capitán cajista está eufórico por el feliz desenlace. El madrileño concede a La Opinión de Málaga una entrevista en profundidad, justo antes de iniciar unas merecidas vacaciones.

¿Ha costado tanto su renovación como se ha publicado en los medios estas últimas semanas?

No tanto. Era una decisión que tenía tomada desde final de temporada. Al final se ha hecho lo típico de una negociación, el tira y afloja y ya está. Mi prioridad era quedarme y al final era lo que queríamos ambas partes. Yo quería estabilidad antes que cualquier tema económico. Si hubiera sido por eso a lo mejor hubiera esperado y me hubiera ido a cualquier otro sitio.

En esos días con las negociaciones estancadas, ¿hubo algún momento que pensó que se acababa su etapa en Málaga?

Siempre hay momentos delicados, pero son cosas de las negociaciones. El club quiere lo suyo, el jugador quiere lo suyo y es lo normal. Ni en los peores momentos me vi fuera del Unicaja.

¿A quién fue la primera persona que llamó cuando firmó su nuevo contrato? ¿Qué le dijo?

La primera persona que lo supo fue mi novia, que estaba conmigo. Y luego fue mi familia, mis padres, a parte de mi agente. Mi padre está muy contento porque sabe que yo estoy muy bien aquí. Y mi novia también súper contenta. Ella está muy bien aquí, ha hecho muchas amistades y la verdad es que está feliz. Ha acabado su carrera y quiere empezar a trabajar de periodista y le gustaría hacerlo en Málaga.

Lleva ya 4 años en Málaga y puede estar hasta 8. Voy a examinarle de «malaguita» para ver qué tal va su integración. Por ejemplo, defíname la palabra «majarón».

¿Majarón? Una persona que está un poco pirada o un poco loca. ¿Puede ser?

Bien. Y ¿«chorraera»?

Buff. Ahí sí que ya me has pillado. No tengo ni idea.

¿Qué es algo «perita»?

Algo que está muy bien, ¿no?

¿Qué es un «merdellón» o una «merdellona»?

¡Ay!, espera, espera, que me suena... ¿Alguien que es un poco macarrilla?...

Última: ¿sabe lo que es la «ola del melillero»?

No exactamente. Pero vi una noticia en El Mundo Today que decía que iban a multar a la gente que avisaba de la ola. Es eso ¿no?

Bueno, le apruebo en «malaguita». Por cierto, ¿con quién estoy hablando? ¿Con un alero, con un ala-pívot o con un pívot?

Estos últimos dos años estás hablando con un ala-pívot. Juego por dentro ahora. Mi cuerpo ha cambiado, mi posición ha cambiado y por lo tanto los jugadores evolucionan y a mí me ha tocado evolucionar al puesto de «4».

Dijo Nedovic que decidió renovar por el Unicaja la noche que el equipo ganó la Eurocup y vio el recibimiento en el aeropuerto. Usted, ¿qué pensó aquella noche cuando vio la que se lió a las 4 de la mañana, al llegar de Valencia?

Pues yo pensé que no sabía si estaba jugando en un equipo de fútbol o en uno de baloncesto, porque no era normal lo que había allí. Yo creo que fue más impresionante que ir al Ayuntamiento y ver a toda esa gente. Era un día laborable, hay que contar con ello, al día siguiente había que trabajar e ir al cole y la gente estuvo con nosotros hasta altas horas de la madrugada en el aeropuerto. Eso hay que valorarlo y cuando vi eso jamás pensé que podía vivir una experiencia sí.

Hablando de la Eurocup. Otra frase, ésta del coach Plaza. Dice su entrenador que no es lo mismo ganar un título con el Real Madrid que con el Unicaja. ¿Está de acuerdo?

Sí. Opino igual. El Real Madrid, por estadística, y últimamente más, lo tiene mucho más fácil porque tiene mejores jugadores, más presupuesto y más recursos para ganar que un equipo como el nuestro. Ellos nos doblan o triplican en el presupuesto y eso ayuda. Además, sabe mucho mejor ganarlo en el Unicaja porque se da de vez en cuando algo así. El Real Madrid gana un título y al día siguiente se olvida y están pensando en ganar el siguiente. Aquí lo que hemos conseguido es un éxito doblemente: por la Eurocup y también por meternos otra vez en la Euroliga.

Otra más de su entrenador. Dice él que le pone una nota de 8.5 a la temporada. Carlos Suárez, ¿qué nota pone?

Yo le doy un notable. Está claro que nos hubiera gustado todavía más. Cada uno es exigente según lo vea. A mí me habría gustado llegar más lejos en la Copa del Rey y me hubiera gustado conseguir ganar algún partido al Real Madrid en semifinales. Por supuesto que me hubiera gustado ganar la Liga, pero para ser realistas, haber pasado en la Copa del Rey a semifinales e intentar estar más cerca de la final, hubiera sido una temporada redonda. Ya lo es, pero hubiera sido todavía mejor.

Dos meses y medio después, ¿qué pasó aquella noche en La Fonteta? ¿Fue un milagro aquella remontada?

Yo creo que un milagro, no. Sí está claro que hay que tener un poco de suerte para estas cosas, pero el mérito que tiene este equipo es que estábamos 13 abajo, muy mal, sin Omic, que estaba expulsado... y no nos vinimos abajo. Nosotros jugamos de una manera diferente al ser cinco «pequeños», a ellos les afectó psicológicamente y se descolocaron. El ser humano cuando está en la cuerda floja, en el precipicio, saca fuerzas de donde no las hay. Eso hicimos nosotros. Estuvimos todos a una y tuvimos el punto de suerte que necesitábamos porque el rival no estuvo acertado, pero sin quitarle ningún mérito a lo que nosotros hicimos.

Ha sido una temporada larga. ¿Qué va a hacer este verano?

Pues entrenar, tengo una boda ahora... tengo varias cosas. Me iré a Estados Unidos a desconectar completamente y a partir del 24 de julio empezaré a entrenar para llegar en óptimas condiciones al inicio de la pretemporada. Me gusta este inicio de pretemporada, con la Supercopa. Es algo bonito, como hace 2 años. Es bueno desde el principio optar a un título.

La próxima temporada se presenta ilusionante con la vuelta a la Euroliga. ¿Preocupado por la cantidad de partidos, con cuatro competiciones a la vista?

Va a ser duro porque va a haber muchos viajes y muchos partidos. No va a haber tiempo para el descanso. Las estadísticas están ahí: los equipos que han jugado Euroliga este año, excepto Fenerbahce, han acabado fundidos. Para eso están los entrenadores y nuestro preparador físico, para llegar en las mejores condiciones físicas a los momentos clave de la temporada. A mí me gusta jugar partidos más que entrenar y eso es lo que nos va a tocar hacer. Bienvenido sea jugar tantos partidos seguidos.

Todavía no se ha anunciado ningún fichaje, aunque es segura la llegada de Milosalvjevic. ¿Necesita el equipo muchos retoques?

A todos nos gustaría seguir el máximo número de jugadores posible, sobre todo porque ya sabemos las ideas que quiere de entrenador. Hay jugadores que les cuesta entrar en la dinámica y en la metodología de Joan, por eso cuantos más jugadores sigamos mejor. Si por jugar la Euroliga necesitamos jugadores más físicos u otro tipo de jugadores, pues eso ya depende de la dirección técnica. Esperemos que los que vengan mejoren a los que han estado.

Hasta el 10 de julio Plaza y el Unicaja pueden romper su vinculación. ¿Le preocupa esta cuestión?

Es una decisión que tienen que tomar tanto él como el club. Yo creo que él ha dado a entender que va a seguir el año que viene. Ha conseguido mucho en estos 4 años que lleva en el Unicaja y la verdad es que entiendo que va a seguir. No pienso en que tengamos otro entrenador porque Plaza se vaya a ir.

Como capitán, diríjase a la afición. ¿Qué le espera a la «marea verde» la próxima temporada?

Le espera un reto muy importante. Estamos en la competición más importante y más dura de la historia de las competiciones europeas de baloncesto. Yo creo que al que le guste el baloncesto y el deporte sabe que va a ver a equipazos con jugadores que podrían estar perfectamente el NBA y van a jugar en el Carpena. Y encima, con una oferta increíble con la campaña de abonados que ha hecho el club. La gente dice que es caro, pero no puede haber un espectáculo tan increíble más barato. Espero que la gente se abone y nos venga a ayudar porque va a haber muchísimos partidos y va a ser un año espectacular para todos.