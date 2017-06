Lokomotiv Kuban, Brose y Maccabi, pendientes de Fogg

El viernes vence la opción unilateral que tiene el club para romper su contrato por 70.000 euros - En Los Guindos quieren desprenderse de uno de los dos extracomunitarios

Kyle Fogg, base del Unicaja, no tiene asegurada su continuidad en el club la próxima temporada. El viernes, 30 de junio, vence el plazo para que el club haga efectiva la opción de corte por 70.000 euros sobre el americano, en el caso de que finalmente decida no contar con él, aunque en Los Guindos ya conocen que Fogg se está moviendo en el mercado en busca de un nuevo equipo.

Así, Lokomotiv Kuban, Brose Baskets y Maccabi Tel Aviv, tres clubes de primera línea en Europa, ya han preguntado por la situación de Fogg y están pendientes de su futuro inmediato.

Fogg, que si el próximo viernes el Unicaja no hace efectiva esa opción de corte tendrá una temporada más en el club de manera garantizada, no finalizó cómodo la temporada y ha decidido cambiar de aires. En ese sentido, el Unicaja ya tiene decidido que uno de los dos extracomunitarios, o él o Jamar Smith, no seguirán la próxima temporada y la hora «D» se acerca. En el caso de Smith su cláusula de salida es de 25.000 dólares, asumible para muchos equipos europeos.

El portal «Eurohoops.net» apuntó días atrás el interés del Lokomotiv Kuban en Kyle Fogg. Los rusos buscan reforzar su perímetro y han puesto los ojos en el talentoso jugador cajista, que les vacunó en las semifinales de la Eurocup.

El Unicaja, en un principio, no tiene previsto ejercer esa opción de corte sobre Kyle Fogg, pero hasta el 30 de junio habrá que esperar cualquier movimiento en las oficinas de Los Guindos, donde la planificación para la temporada que viene no descansa y a partir del viernes se pueden dilucidar muchas cosas.

Otro equipo que ha mostrado su interés en el jugador californiano, que dejó de tener protagonismo para Plaza en el play off por el título, ha sido el Brose Baskets. El equipo alemán lo conoce bien, sabe perfectamente lo que puede aportar después de sufrirlo hace ya dos temporadas en las filas del Bremerhaven, donde fue el máximo anotador de la Bundesliga.

Además, otro equipo de Euroliga que se ha interesado por la situación del cajista es el Maccabi Tel Aviv, uno de los grandes de Europa que busca reforzarse tras otra temporada muy decepcionante en la máxima competición continental.

Nadie es imprescindible, salvo los renovados Nedovic, Suárez, Díez y Alberto Díaz (a falta de confirmación oficial), en el nuevo proyecto del Unicaja. Así lo ha hecho saber por activa y por pasiva Joan Plaza tras finalizar la temporada y no quiere cerrar nada si existe la opción de mejorar la plantilla. Fogg, y su agencia de representación, lo saben y se mueven en el mercado por lo que pueda suceder.

En todo caso, no es descartable que a partir del 1 de julio, una vez que venza el plazo para hacer efectiva la cláusula de corte, Kyle Fogg llegue con una oferta de uno de estos equipos. Si se da ese extremo, el Unicaja y el jugador deberán llegar a un acuerdo para una compensación económica, ya que Fogg tendría contrato con el Unicaja.