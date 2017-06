Ningún componente del Unicaja en la lista de jugadores sujetos a tanteo

Christian Eyenga no está sometido a tanteo.

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas cualificadas, la ACB anunció ayer la lista de jugadores cuya contratación está sujeta al derecho de tanteo por parte del club de origen y la de aquellos no sujetos al tanteo. Y por parte del Unicaja no hubo ninguna sorpresa ni novedad inesperada. Es decir, que el club cajista no ha sometido a derecho de tanteo a ningún jugador de su plantilla y sí ha dejado de hacerlo con tres hombres que salen del club como son Oliver Lafayette, Alen Omic y Christian Eyenga.

Con los jugadores que sí han sido sometidos a derecho de tanteo, ya que es ahora cuando les tocaba, son los canteranos Domas Sabonis, Francis Alonso y Rubén Guerrero.

El derecho de tanteo es una norma que permite a los clubes mantener a los jugadores que finalizan contrato. Desde hace dos temporadas también se incluyen a los jugadores extracomunitarios al estar dentro del convenio colectivo y por lo tanto pueden estar sometidos al derecho del sujeto de tanteo.

Los jugadores que aparecen en la lista de ´no sujetos al derecho de tanteo´ quedan totalmente libres para fichar por el club que deseen al finalizar su contrato. Algunos de ellos, sin embargo, ya han llegado a un acuerdo de renovación con el club.

Son los casos de dos jugadores que han estado en la órbita del Unicaja por si finalmente Jamar Smith acaba saliendo del club verde -tanto la entidad de Los Guindos como el propio jugador tienen una cláusula para romper el año de vínculo por 25.000 dólares-. Brad Oleson (Barcelona) y Kyle Kuric (Herbalife Gran Canaria) no han sido sujetos por sus respectivos clubes al derecho de tanteo, por lo que el Unicaja podría negociar con ellos sin ningún impedimento y sin miedo a que se encarezcan.

Diot o Sikma (Valencia), y Hanga o Larkin (Baskonia) son algunos de los jugadores que sí están sujetos a derecho de tanteo por sus respectivos clubes.