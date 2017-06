Jamar Smith no seguirá en el Unicaja

El Unicaja ha comunicado este mediodía su decisión de "cortar" el contrato que mantenía el club con el escolta americano Jamar Smith, que deja de vestir la camiseta verde, tras dos años en la entidad verde.



Tras finalizar la temporada se dispararon los rumores sobre una posible salida del jugador este verano. Smith firmó con el Unicaja un contrato por dos temporadas, más una adicional, la 2017/2018. En el contrato se habilitó una cláusula por la cual tanto el club como el jugador podían renunciar al tercer año de contrato previo pago de 25.000 dólares a la otra parte, antes del 1 de julio. Hoy, en el último día para ejercer dicha cláusula, el club ha comunicado que no cuenta con el tirador de Illinois de cara al próximo curso.



El comunicado oficial del club dice así: "Unicaja Baloncesto ha decidido proceder a la rescisión del contrato de Jamar Smith para la temporada 2017/2018 por lo que el escolta norteamericano deja de pertenecer a la disciplina de nuestro club. Jamar Smith abandonará el Unicaja después de dos temporadas en el equipo malagueño, tiempo en el que ha jugado un total de 100 partidos, con unas medias de 9.9 puntos y 6.85 de valoración. El jugador norteamericano, que tenía contrato por una temporada más (2017/2018), no seguirá en nuestro equipo. Su mayor logro en su paso por Málaga ha sido la consecución de la 7DAYS Eurocup, el pasado mes de abril. Desde el club queremos agradecer la predisposición, el esfuerzo y la implicación de Jamar Smith en nuestro proyecto desde el primer momento y desearle toda la suerte para su próxima etapa deportiva y en su vida personal".



La salida de Smith puede que no sea la única en la línea exterior cajista ya que Kyle Fogg y el club también han alcanzado un principio de acuerdo pendiente solo de confirmación oficial para que el base-escolta americano tampoco cumpla el año de contrato que tiene firmado con la entidad verde para esta próxima campaña 2017/2018.



I want to thank the fans for helping us have a great year and getting Malaga back to a Euroleague. Last year was mad real ??????????????